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Тетяна Забожко |

У Китаї внаслідок землетрусу загинули троє людей, ще 60 поранені

Землетрус

У китайській провінції Сичуань 16 вересня о 04.33 стався землетрус магнітудою 6.0. За попередніми даними, троє людей загинули та 60 травмовані, троє з яких мають серйозні ушкодження.

Через підземні поштовхи на глибині 10 км обвалилися деякі будинки.

Штаб-квартира з ліквідації наслідків землетрусів у провінції Сичуань повідомила про другий рівень небезпеки.

Загалом система реагування на надзвичайні ситуації має чотири рівні.

У цей час швидкісні та головні автомагістралі міста Лучжоу працюють у штатному режимі. Для рятувальників відкрито зелений канал. Місцевий залізничний вокзал закрили.

На місці події працює спеціальний персонал, який має на меті розслідувати катастрофу та врятувати постраждалих. Пошукова операція триває.

Джерело: People’s Daily

Фото: Dreamstime

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