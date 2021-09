У китайській провінції Сичуань 16 вересня о 04.33 стався землетрус магнітудою 6.0. За попередніми даними, троє людей загинули та 60 травмовані, троє з яких мають серйозні ушкодження.

Через підземні поштовхи на глибині 10 км обвалилися деякі будинки.

Штаб-квартира з ліквідації наслідків землетрусів у провінції Сичуань повідомила про другий рівень небезпеки.

Загалом система реагування на надзвичайні ситуації має чотири рівні.

У цей час швидкісні та головні автомагістралі міста Лучжоу працюють у штатному режимі. Для рятувальників відкрито зелений канал. Місцевий залізничний вокзал закрили.

