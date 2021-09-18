Британія змінила правила в’їзду для іноземців і вилучила 8 країн з червоного списку

Велика Британія ухвалила рішення спростити в’їзд вакцинованих проти коронавірусу іноземців до країни. Нова норма стосується громадян, що прибувають з усіх країн окрім тих, що належать до червоного списку.

Із цього переліку з 22 вересня Лондон видаляє низку країн: Туреччину, Пакистан, Мальдіви, Єгипет, Шрі-Ланку, Оман, Бангладеш, Кенію.

– Відтепер іноземцям, вакцинованим проти коронавірусу, можна здавати лише ПЛР-тест, аби потрапити до країни, – повідомив міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс.

Він заявив, що британський уряд ухвалив спрощення нової системи напередодні. Дотепер існувало інше правило: з 15 лютого іноземці, які приїжджали до Великої Британії, тестувалися на коронавірус на другий та на восьмий день.

З 4 жовтня правила змінять. Вакциновані громадяни зможуть приїжджати до Великої Британії здавши лише ПЛР-тест, якщо їх країна не міститься в червоному списку. Окрім цього, їм не потрібно буде проходити тестування до того, як вилетіти до Великобританії.

Не вакциновані проти коронавірусу охочі в’їхати до Великої Британії, мають здавати по два ПЛР-тести за старою процедурою.

Нова система діятиме щонайменше до 1 січня 2022 року.

Рішення британського уряду стосуватиметься лише іноземців, які перетинатимуть державний кордон з Англією та Шотландією. Уряд Уельсу поки що таке рішення не ухвалив.

Україна посіла перше місце у Європі за рівнем госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. У країні загалом – 10 329 госпіталізованих. За цим показником вона обігнала Велику Британію (8 339).

Джерело: Sky News.