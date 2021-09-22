У Польщі громадянка України народили одразу четверо хлопчиків. Разом зі старшим сином в сім’ї тепер п’ятеро дітей. Але вони можуть залишитися без батька, адже чоловіку загрожує депортація.

Українка Марина народила четверню 20 вересня у лікарні Вроцлава. Про це пише видання Yavp.pl.

Пологи в жінки відбулися на 30-му тижні вагітності. Четверо малюків народилися здоровими, з масою тіла від 1270 до 1550 грамів. Також у подружжя є ще старший син, якому 16 років.

Новонароджені та їхня мама почуваються добре. Але вони пробудуть у медзакладі ще кілька тижнів під наглядом неонатологів, допоки діти не наберуть вагу.

Шість років тому сім’я переїхала з Кропивницького до польської держави. Вони оселилися у Вроцлаві, працевлаштувалися та орендували житло. Згодом Марина та Олексій уклали офіційний шлюб.

Зараз у молодих батьків виникли проблеми – Олексія можуть депортувати з Польщі.

На фірму чоловіка прийшли з перевіркою прикордонники й з’ясували, що українець працював без необхідного дозволу воєводи. Тому його оштрафували на 3 тис. злотих і зобов’язали виїхати з країни.

Подружжя вже подало апеляцію на рішення прикордонної служби. Їхній юрист стверджує, що рішення про депортацію винесли законно.

За словами спеціаліста, жінка не може залишитися без чоловіка з п’ятьма дітьми. А Олексій повинен мати дозвіл на роботу, щоб піти працювати й бути спроможним фінансово забезпечити багатодітну сім’ю.

Водночас на історію українців звернула увагу уповноважена помічниця президента Польщі у справах мігрантів з України Ольга Хребор. Ба більше, вона через Facebook звернулася до воєводи Нижньосілезького воєводства за допомогою.

Джерело: Yavp.pl