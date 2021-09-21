Влада Судану запобігла спробі державного перевороту з боку групи військових. Про це повідомив телеканал Al Arabiya з посиланням на джерело в уряді країни.

Військові намагалися взяти під контроль частину урядових будівель, а також медійні редакції. Вони планували 21 вересня захопити державну радіостанцію в Омдурмані через річку Ніл від столиці Хартум, щоб транслювати заяву про переворот, але їм завадили це зробити.

Tanks and troops are seen in #Sudan as authorities say they contained a failed coup attempt and the situation has been brought under control.https://t.co/iWj0rNBz0d pic.twitter.com/KaJGF0zE3l — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 21, 2021

Член правлячої військово-цивільної адміністрації Мухаммад аль-Факі Сулейман закликав співгромадян “вийти на захист своєї країни”, проте згодом повідомив, що “ситуація під контролем”. Він зазначив, що невдовзі розпочнеться допит затриманих заколотників.

Видання CNN повідомило, що наразі затримано майже 40 офіцерів бронетанкових військ.

За попередніми даними, за спробою держперевороту стоїть група функціонерів і прихильників режиму екс-президента Судану Омара аль Башира, якого скинули в результаті військового перевороту у 2019 році.

Після сутичок між прихильниками цивільного уряду та військовими, які призвели до загибелі десятків людей, сторони підписали угоду про розподіл влади.

У 2024 році у Судані планують провести вільні вибори.

Судан після повалення Башира

Після повалення режиму Омара аль Башира, який правив країною майже 30 років і був у розшуку Міжнародним кримінальним судом (МКС) через ймовірні звірства, скоєні на початку 2000-х років у Дарфурі, Судан поступово був прийнятий у міжнародне співтовариство.

Наразі Башир перебуває у в’язниці у Хартумі в очікуванні кількох судових процесів. Минулого місяця головний прокурор МКС провів перемовини із офіційними особами Судану щодо видачі розшукуваних осіб у звірствах у Дарфурі.

Економіка Судану була у стані глибокої кризи ще до усунення Башира, а перехідний уряд пройшов програму реформ, що контролюється Міжнародним валютним фондом.

З огляду на західну підтримку перехідних органів влади, Паризький клуб офіційних кредиторів погодився в липні скасувати $14 млрд боргу Судану та реструктуризувати решту з більш ніж $23 млрд боргу перед членами клубу. Але економіка Судану все ще бореться зі стрімкою інфляцією та дефіцитом товарів та послуг.

Джерело: Al Arabiya, CNN