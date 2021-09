Влада Судану запобігла спробі державного перевороту з боку групи військових. Про це повідомив телеканал Al Arabiya з посиланням на джерело в уряді країни.

Військові намагалися взяти під контроль частину урядових будівель, а також медійні редакції. Вони планували 21 вересня захопити державну радіостанцію в Омдурмані через річку Ніл від столиці Хартум, щоб транслювати заяву про переворот, але їм завадили це зробити.

Tanks and troops are seen in #Sudan as authorities say they contained a failed coup attempt and the situation has been brought under control.https://t.co/iWj0rNBz0d pic.twitter.com/KaJGF0zE3l

