10 грудня 2021 року відбудеться церемонія вручення Нобелівських премій у шведському Стокгольмі. Однак захід пройде у форматі телетрансляцій.

Лауреати Нобелівської премії отримають медалі та дипломи у своїх країнах. Таке рішення ухвалив Нобелівський фонд через пандемію коронавірусу.

Нобелівський тиждень пройде в Стокгольмі з 6 до 12 грудня. Презентація переможців та вручення премій відбудеться 10 грудня у Стокгольмській ратуші.

Згідно з планами, під час цього тижня проведуть святковий банкет, лекції, семінари від лауреатів, а також концерти.

Усі урочистості транслюватимуть на офіційних цифрових каналах Нобелівської премії. Відомо, що на заходи зможуть прийти місцеві жителі, а всі інші долучаться онлайн.

Із 4 до 11 жовтня оголосять переможців у сфері медицини, фізики, хімії та літератури, а також Нобелівської премії миру та премії з економічних наук.

Однак Нобелівський фонд все ще сподівається, що зможе запросити лауреатів в Осло на церемонію. Чи можливо це, оголосять у середині жовтня.

– Невизначеність щодо перебігу пандемії та можливостей міжнародних подорожей є причиною того, що лауреати 2021 року отримають свої медалі та дипломи у своїх країнах, – заявив виконавчий директор Нобелівського фонду Відар Хельгесен.

Нобелівська премія — одна з найпрестижніших міжнародних премій. Її щороку присуджують за видатні наукові дослідження, геніальні винаходи або значний внесок у культуру.

Заснували премію згідно із заповітом шведського підприємця та винахідника Альфреда Бернарда Нобеля. Чоловік відомий тим, що винайшов динаміт.

У 1901 році відбулася перша церемонія нагородження. Щороку лауреатів оголошують у жовтні, а вручення премій відбувається 10 грудня — у день смерті Нобеля.

Джерело: Нобелівський фонд

Фото: Нобелівський фонд