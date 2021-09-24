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Вікторія Гірко |

Курс біткоїна обвалився: Китай визнав нелегальними операції з криптовалютами

біткоїн, криптовалюти

У Китаї всі транзакції в країні, пов’язані з криптовалютою, оголосили незаконними. Вони повинні бути заборонені.

У Центробанку зазначили, що вся криптовалюта, зокрема Bitcoin і Tether, не є законним платіжним засобом і не може використовуватися на ринку.

Крім того, всі транзакції, пов’язані з криптовалютою, зокрема й послуги, що надаються офшорними біржами місцевим резидентам, також вважаються незаконною фінансовою діяльністю.

Через таке рішення Центробанку Китаю курс біткоїна 24 вересня обвалився на 5,5%. ЗМІ повідомляють, що такі кроки можна вважати найсильнішим сигналом про рішучі наміри країни боротися з криптовалютою.

Примітно, що відповідна заява з’явилася на тлі можливого дефолту Evergrande – однієї з найбільших китайських компаній, яка заборгувала $305 млрд. Адже саме через це днями обвалилися біржові індекси, а біткоїн впав на 7,3% – $44 тис.

Також не виключено, що китайський уряд може в такий спосіб реагувати на ознаки того, що майнери криптовалюти приховують свою діяльність, щоб залишатися в бізнесі.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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