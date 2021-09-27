У понеділок, 27 вересня, війська НАТО посилили патрулювання у Косові біля прикордонних переходів, які перекрили серби, обурені забороною на в’їзд у країну автомобілів із сербськими номерами.

— Міжнародні сили з підтримки миру в Косові (KFOR) уважно стежать за ситуацією на всій території Косова і зосереджені на виконанні свого мандата. KFOR збільшили кількість і тривалість патрулів у всьому Косові, включаючи північну частину Косова, – йдеться у заяві сил.

Різке загострення напруженості між сторонами відбулося минулого тижня, коли Косово заборонило в’їзд автомобілів із сербськими номерами без тимчасової роздрукованої реєстрації.

Тоді серби з півночі Косова перекрили дві головні дороги біля прикордонних переходів. У відповідь на це Косово перекинуло спеціальні поліцейські підрозділи до двох прикордонних переходів. Напруженість між країнами спричинила занепокоєння з боку НАТО та ЄС.

Відповідно до заборони, всі водії з Сербії тепер повинні використовувати тимчасові друковані реєстраційні дані, дійсні протягом 60 днів.

Уряд Косова заявляє, що це відповідь на заходи, які в Сербії діють проти водіїв з Косова із 2008 року, коли Косово проголосило незалежність від Сербії. Сербія не визнає незалежність Косова і тому має право вживати офіційних заходів, таких як реєстрація автомобілів.

Протистояння вже переросло в насильство – у суботу були атаковані дві будівлі міністерства внутрішніх справ на півночі Косова, зокрема офіс реєстрації автомобілів.

Поблизу кордону з Косовом сербська армія розпочала навчання, а літаки ВПС Сербії стали патрулювати райони поблизу прикордонних переходів.

Сербія, яка втратила контроль над Косовом після операції НАТО Союзна сила у 1999 році, відмовляється визнати незалежність своєї колишньої провінції. Наразі незалежність Косова визнали 116 країн, включаючи США та більшість країн ЄС. Відмовилися визнавати Косово: Іспанія, Словаччина, Греція, Кіпр, Вірменія, Грузія, Румунія та Україна.