РФ заблокувала засідання ОБСЄ у Варшаві – Держдеп

Російська Федерація заблокувала проведення щорічної наради ОБСЄ із людського виміру, яке мало відбутися у Варшаві.

Про це заявив Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

– Ми глибоко шкодуємо через спробу російського уряду заблокувати розгляд погіршення показників в сфері прав людини, – заявив американський дипломат.

Очільник Держдепу закликав Москву виконувати свої зобов’язання, зокрема гарантії захисту основних прав та свобод громадян та надання їм можливості притягувати свій уряд до відповідальності шляхом проведення справедливих і вільних виборів.

Блінкен додав, що США не будуть ігнорувати порушення російською владою прав людини і зроблять усе можливе, щоб висвітлити весь спектр проблем у цій сфері.

Нагадаємо, напередодні 12 співробітників так званого слідчого управління ФСБ Сімферополя влаштували обшук у квартирі матері українського добровольця і ​​громадського активіста Станіслава Краснова.

У квартиру 74-річної громадянки України представники спецслужб, зламавши двері, пробралися о 06.00 28 вересня.

Після цього жінку доставили до слідчого управління ФСБ, де протримали кілька годин.