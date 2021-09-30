Суд визнав Саркозі винним у справі про виборчу кампанію 2012

Суд у Парижі 30 вересня визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії у 2012 році. Покарання, яке вимагала для нього прокуратура, – це рік тюремного ув’язнення, половина – умовно.

Сам 66-річний обвинувачений, який заперечував будь-які правопорушення, не з’явився до суду для винесення вироку.

Його звинуватили в тому, що він витратив близько €22,5 млн на свою кампанію з переобрання в 2012 році, що майже вдвічі перевищує встановлену законом суму. Ці вибори він програв соціалісту Франсуа Олланду.

У справі фігурують ще 13 обвинувачених – раніше вони вже отримали від умовних термінів до 4 років позбавлення волі, а також штраф у розмірі €100 тис.

Півроку тому Ніколя Саркозі також визнали винним у корупції та торгівлі впливом. У березні його засудили до одного року в’язниці та двох років умовно з тимчасовою відстрочкою.

Суд встановив, що він через свого адвоката намагався отримати у судді Касаційного суду інформацію про справу, фігурантом якої він був.

Зокрема, слідство встановило, що екс-президент разом із адвокатом намагалися підкупити суддю престижною роботою в Монако в обмін на інформацію про це розслідування. Про це стало відомо із записів телефонних розмов Саркозі та його адвоката у 2013-2014 роках.

Джерело: BFMTV