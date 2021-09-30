Столиця Куби – Гавана послаблює карантинні обмеження, які діяли протягом дев’яти місяців. Зокрема, відкриють доступ до пляжів та спортзалів.

Як пише Le Figaro, це стало можливим завдяки зниженню кількості хворих на коронавірус, а також збільшенню кількості вакцинованих громадян.

Таким чином влада Гавани оголосила про відновлення роботи пляжів, басейнів, парків, спортзалів, а також знаменитого прибережного бульвару – Малекон.

Водночас обов’язковим залишається дотримання дистанції і носіння масок у місцях великого скупчення людей.

Пляжі та басейни зможуть працювати за умови, якщо кількість відвідувачів не перевищуватиме норму 50% від їх місткості.

– У басейнах, як і на пляжах, носіння маски залишається обов’язковим, окрім плавання, – йдеться в повідомленні.

За словами губернатора міста Рейнальдо Гарсіа Сапата, рішення про ослаблення карантину буде ухвалено з урахуванням стійкого зниження випадків захворювання за останні вісім тижнів та прогресу кампанії вакцинації.

Ба більше, влада Гавани обіцяє відкрити кордони для туристів із 15 листопада та поступово відкривати навчальні заклади у жовтні-листопаді.

Минулого тижня у Гавані скасували обмеження на роботу ресторанів. Також скоротили комендантську годину.

Окрім того, Португалія вирішила скасувати більшість карантинних обмежень із 1 жовтня.

Зокрема, відновлять роботу нічних клубів і барів. Але відвідувачам потрібно мати з собою сертифікати про вакцинацію або ж негативний тест на коронавірус.

Джерело: Le Figaro