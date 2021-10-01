У Сполучених Штатах Америки заборонили компаніям Philip Morris і Altria продавати та імпортувати IQOS – пристрої для нагрівання тютюну. Комісія з міжнародної торгівлі (ITC) звинувачує постачальників у порушенні патентів.

Як пише The Wall Street Journal, Комісія вважає, що IQOS порушує два патенти дочірньої фірми British American Tobacco — Reynolds American, яка виготовляє систему для нагрівання тютюну Glo, Vype та Vuse.

Ще у січні 2021 року головний конкурент компаній – Reynolds подав відповідну скаргу на них. Представники компанії заявляли, що IQOS використовує технології, на які компанія має два зареєстровані патенти. Тому ввезення й продаж пристроїв у США – це порушення права інтелектуальної власності.

– Порушення нашої інтелектуальної власності підриває нашу здатність інвестувати та впроваджувати інновації і тим самим зменшувати вплив нашого бізнесу на здоров’я, – повідомляли у Reynolds.

Комісія ухвалила рішення, що ввезення IQOS на територію Штатів та продаж цих пристроїв забороняються щонайменше на два місяці.

Водночас на цей період рішення перебуватиме на етапі адміністративної перевірки, допоки його не підпише президент США Джо Байден і воно не набуде чинності.

У Philip Morris заявили, що оскаржуватимуть рішення торгового агентства.

Відзначимо, що компанія Altria випустила IQOS у Сполучених Штатах ще два роки тому. Так, продукт виробляє Philip Morris, а продає у США – Altria.

Пристрій нагріває тютюн, не спалюючи його. Це дозволяє користувачам отримати такий самий вплив нікотину, як і від сигарети, але без відповідної кількості шкідливих речовин.

Однак Управління з контролю за медикаментами США відмовилося визнавати систему безпечнішою за звичайні сигарети.

Раніше British American Tobacco подала аналогічні позови проти Philip Morris на кількох міжнародних ринках. Однак суди Великої Британії та Греції стали на сторону другої.