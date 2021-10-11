Новим канцлером Австрії став юрист та дипломат Александр Шалленберг

Новим канцлером Австрії став екс-очільник МЗС Александр Шалленберг. На цій посаді він змінив Себастьяна Курца, який подав у відставку.

У понеділок, 11 жовтня, президент Австрії Александр Ван дер Беллен привів його до присяги на посаді глави австрійського уряду.

Ich gehe meine neue Aufgabe als Bundeskanzler mit großem Respekt vor dem Amt und den bevorstehenden Herausforderungen an. Ich kann Ihnen versichern, dass ich alles in meiner Kraft Stehende tun werde, um unserem wunderschönen Land zu dienen. pic.twitter.com/CzYNPBh9Sw — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) October 11, 2021

Шалленберг раніше заявляв журналістам, що на нього чекає “непроста робота у непростий час”.

— Складно – кожному із нас, – наголошував він.

Замість Шалленберга МЗС Австрії очолить посол у Франції Майкл Лінхарт.

Александр Шалленберг – юрист та професійний дипломат. Йому 52 роки. Вважається, що він підтримує у багатьох питаннях курс свого попередника Себастьяна Курца, особливо щодо проблем міграції.

Відставка Курца

9 жовтня Себастьян Курц оголосив про відставку з посади канцлера Австрії. Це сталося після того, як проти нього були висунуті звинувачення у корупції.

Водночас Курц продовжить очолювати фракцію Австрійської народної партії у парламенті країни.

Повідомляючи про свою відставку, Курц заявив, що запропонує Ван дер Беллену на посаду канцлера кандидатуру Александра Шалленберга.