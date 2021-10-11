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Марія Степанюк |

Новим канцлером Австрії став юрист та дипломат Александр Шалленберг

Александр Шалленберг

Новим канцлером Австрії став екс-очільник МЗС Александр Шалленберг. На цій посаді він змінив Себастьяна Курца, який подав у відставку.

У понеділок, 11 жовтня, президент Австрії Александр Ван дер Беллен привів його до присяги на посаді глави австрійського уряду.

Шалленберг раніше заявляв журналістам, що на нього чекає “непроста робота у непростий час”.

— Складно – кожному із нас, – наголошував він.

Замість Шалленберга МЗС Австрії очолить посол у Франції Майкл Лінхарт.

Александр Шалленберг – юрист та професійний дипломат. Йому 52 роки. Вважається, що він підтримує у багатьох питаннях курс свого попередника Себастьяна Курца, особливо щодо проблем міграції.

Відставка Курца

9 жовтня Себастьян Курц оголосив про відставку з посади канцлера Австрії. Це сталося після того, як проти нього були висунуті звинувачення у корупції.

Водночас Курц продовжить очолювати фракцію Австрійської народної партії у парламенті країни.

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Повідомляючи про свою відставку, Курц заявив, що запропонує Ван дер Беллену на посаду канцлера кандидатуру Александра Шалленберга.

Джерело: Bloomberg

Фото: Getty Images

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