Сьогодні, 12 жовтня, в Італії відбудеться позачергова зустріч лідерів G20 щодо Афганістану. Про це йдеться на сайті італійського уряду.

Ініціатива зібрання належить прем’єр-міністру Італії Маріо Драґі, який головує на саміті G20.

Обговорення почнеться о 13.00 (14.00 за київським часом, – Ред.).

Лідери G20 візьмуть участь у саміті дистанційно, у форматі “за зачиненими дверима”.

За результатами ухвалених рішень Маріо Драгі відзвітує під час прес-конференції.

9-10 жовтня в катарській столиці Досі США уперше на офіційному рівні зустрілися з представниками угруповання Талібан після захоплення влади в Афганістані.

Причиною зустрічі стало те, що з часу, як таліби взяли контроль над Афганістаном, сталося кілька терактів. Так, 8 жовтня смертник убив і покалічив понад 100 осіб в шиїтській мечеті на території афганської провінції Кундуз.

Однак таліби відмовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами в боротьбі з угрупованням Ісламська держава та іншими терористами.

Усі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул угруповання Талібан захопило 15 серпня.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофісу Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

Джерело: Governo Italiano