Макрон планує до 2026 року створити космічні міні-ракети

Перед Францією стоїть завдання розробити до 2026 року міні-носії багаторазового використання у космічній сфері.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в Єлисейському палаці, де проходила презентація нової інвестиційної програми Франція-2030.

– Франції необхідно зайняти гідне місце в нових тенденціях в освоєнні космосу. Їй належить забезпечити на новому рівні свій суверенітет в цій сфері та розвивати передові технології, – зауважив Макрон.

Як додав французький лідер, у короткостроковій перспективі перед країною стоїть низка цілей. В першу чергу це створення міні-носіїв багаторазового використання.

Також Макрон назвав інші важливі завдання, які стоять перед країною: розробка і використання мікро- та міні-супутників, створення нових поколінь сузір’їв орбітальних космічних апаратів, розробка нових послуг у космічній сфері.

– Франції слід залишатися країною-першопрохідцем у сфері інновацій. Наша історія – це реалізація найнеймовірніших наукових і космічних задумів, – наголосив Макрон.

Окрім того, лідер Франції наголосив на важливості вдвічі збільшити в країні виробництво електронних компонентів до 2030 року.

– Ми розробимо дорожню карту з метою забезпечення випуску надмалих електронних компонентів з тим, щоб стати в цій сфері одним із світових лідерів. Інвестиції в сектор складуть близько €6 млрд, – додав він.

Джерело: Politico