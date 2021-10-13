"Золоті паспорти" Чорногорії: в МВС назвали імена українців, які отримали їх

У Чорногорії Міністерство внутрішніх справ оприлюднило список іноземних громадян, котрі отримали громадянство країни в обмін на інвестиції у 2020-2021 роках.

Відомство оприлюднило список відповідно статті 30 Закону про вільний доступ до інформації. Всього у списку 166 осіб: 48 заявників та 118 членів їхніх родин.

У відсканованих документах вказані імена та прізвища осіб, місто народження та громадянство. Решта персональних даних зашифрована.

Переважна більшість осіб, котрі купили у такий спосіб громадянство Чорногорії із Росії. Також є громадяни Туреччини, Китаю, Гонконгу, Індії, Білорусі, США, Швейцарії, Єгипту, Лівану, Данії, Німеччини, В’єтнаму, Узбекистану та України.

Зокрема, громадян України у списку п’ятеро. При цьому, у двох з них місцем народження названі міста, що наразі є окупованими. Це Олександр Пустовий із Горлівки, а також В’ячеслав Сосінські із Донецька.

У списку також вказані уродженка Вінниці Ірина Стржаловська, Іванна Пікуш із Києва та Олена Сафонова із Ізюму Харківської області.

Ще у трьох осіб вказане місце народження є українським або тимчасово окупованим на території України, але у документах вони значаться як громадяни РФ. Мова йде про Яну Сосінську та Андрія Літвінова із Донецька та Юлію Шорікову із села Теофіпілка Тернопільської області.

Програма інвестиційного громадянства стартувала у Чорногорії у 2019 році та мала діяти до кінця поточного року. Однак, її закрили достроково після низки скандалів у лютому 2021 року.

Для отримання так званого “золотого паспорта” необхідно було придбати нерухомість на півночі країни на суму €250 тис. або на узбережжі за €450 тис., а також внести благодійний внесок на суму €100 тис. у державний фонд.

Джерело: МВС Чорногорії