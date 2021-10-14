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Валентина Летяк |

Вакцинований президент Латвії Левітс отримав позитивний тест на Covid-19

Президент Латвії Егілс Левітс

13 жовтня після повернення з робочої поїздки до Швеції президент Латвії Егілс Левітс зробив експрес-тест на Covid-19. Результат виявився позитивним.

Тому сьогодні, 14 жовтня, він планує зробити ще й ПЛР-тест. А поки йому довелося скасувати зустріч з новим президентом Естонії Аларом Карісом, який приїде до Латвії. Його прийме глава Сейму Інара Мурнієце.

Егілс Левітс ще навесні пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca разом з іншими державними лідерами. Друге щеплення президенту Латвії зробили 30 квітня.

У Латвії з 8 жовтня оголосили надзвичайний стан терміном на три місяці. Влада країни сподівається за цей час вакцинувати громадян з груп ризику на 90%, а загалом охопити вакцинацією 75% населення.

А поки ті, хто не перехворіли та не щеплені від коронавірусу, зможуть відвідувати лише магазини з товарами першої необхідності, їм заборонено ходити до супермаркетів.

Джерело: Delfi

Фото: Egils Levits

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