У серпні кількість прохачів притулку в Європейському Союзі збільшилася на 40%, якщо порівняти з ситуацією рік тому. Зокрема, це пов’язано з хвилею біженців з Афганістану.

Про це йдеться у звіті Європейського бюро підтримки притулку (EASO), опублікованому на офіційному сайті агенства.

За даними EASO, у серпні 2021 року до ЄС подали на 40% більше заяв з проханням надати притулок, ніж минулого року за аналогічний період. Загалом за третій місяць літа в країнах Євросоюзу зареєстрували 56 тис. заяв.

Громадяни Афганістану у серпні подали близько 10 тис. таких заяв, частина з них надійшла від евакуйованих літаками з аеропорту Кабула.

Директор EASO Ніна Грегорі зазначила, що сотні тис. громадян Афганістану шукали захист в сусідніх країн, тож ЄС повинен приготувати до складної ситуації з міграційним рухом на територію Європи.

За її словами, бюро активно співпрацює з Єврокомісією та установами країн-членів ЄС, щоб розвязати це питання. Зокрема, збільшити можливість приймання біженців на Балканах.

Ситуація в Афганістані досі залишається складною. У серпні радикальний ісламістський рух Талібан захопив Афганістан.

Це призвело до збільшення кількості людей, які мають намір виїхати з країни. Україна організовувала евакуаційні рейси, щоб допомогти нашим та іноземним громадянам.