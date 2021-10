Вперше за останні два десятиліття в світі зросла кількість людей, які живуть за межею бідності. Це передусім пов’язано з пандемією коронавірусу, яка негативно позначилася на економіках країн.

Про це йдеться у зверненні генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів, який відзначають 17 жовтня.

Генсек ООН зазначив, що водночас у світі немає солідарності, яка так необхідна в нинішніх умовах. Для прикладу він навів нерівність у розподілі вакцин проти коронавірусу, що призводить до подальшого поширення Covid-19 та поглиблення економічного спаду.

Генсек ООН запропонував кілька шляхів подолання нинішньої кризи з бідністю. Зокрема, він пропонує домогтися до 2030 року соціальної захищеності кожного члена суспільства, вкладаючи більше коштів у перекваліфікацію працівників для зростаючого сектора “зеленої” економіки.

Крім того, Гутерреш виступає за інвестиції в робочі місця в сфері послуг з догляду. На його думку, це також допоможе досягнути успіху на шляху боротьби з нерівністю.

Нагадав генсек ООН і про нерівне становище жінок та чоловіків.

У зв’язку із цим він запропонував надавати інвестиційну допомогу жінкам-підприємцям, зосередитися на питаннях освіти, соціального захисту, догляду за дітьми та охорони здоров’я, а також скорочувати розрив у доступі до цифрових технологій.

