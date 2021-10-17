Вперше за останні два десятиліття в світі зросла кількість людей, які живуть за межею бідності. Це передусім пов’язано з пандемією коронавірусу, яка негативно позначилася на економіках країн.

Про це йдеться у зверненні генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів, який відзначають 17 жовтня.

– Бідність є моральним звинуваченням нашого часу. Вперше за два десятиліття спостерігається зростання крайньої бідності. Минулого року близько 120 млн людей опинилися за межею бідності, оскільки пандемія COVID-19 завдала шкоди економіці та суспільству. Нерівномірне відновлення лише збільшує нерівність між глобальними Північчю і Півднем, – наголосив Гутерреш.

Генсек ООН зазначив, що водночас у світі немає солідарності, яка так необхідна в нинішніх умовах. Для прикладу він навів нерівність у розподілі вакцин проти коронавірусу, що призводить до подальшого поширення Covid-19 та поглиблення економічного спаду.

– Ми повинні терміново покласти край цьому, впоратися з борговою кризою та забезпечити, щоб найбільш нужденні країни отримали інвестиції, які дозволять їм відновитися, – впевнений Гутерреш.

Генсек ООН запропонував кілька шляхів подолання нинішньої кризи з бідністю. Зокрема, він пропонує домогтися до 2030 року соціальної захищеності кожного члена суспільства, вкладаючи більше коштів у перекваліфікацію працівників для зростаючого сектора “зеленої” економіки.

Крім того, Гутерреш виступає за інвестиції в робочі місця в сфері послуг з догляду. На його думку, це також допоможе досягнути успіху на шляху боротьби з нерівністю.

Нагадав генсек ООН і про нерівне становище жінок та чоловіків.

– Кількість жінок, які живуть за межею бідності, набагато перевищує кількість чоловіків. Навіть до пандемії 22 найбагатших чоловіка у світі мали більше багатства, ніж всі жінки в Африці, і цей розрив лише зростав, – розповів Гутерреш.

У зв’язку із цим він запропонував надавати інвестиційну допомогу жінкам-підприємцям, зосередитися на питаннях освіти, соціального захисту, догляду за дітьми та охорони здоров’я, а також скорочувати розрив у доступі до цифрових технологій.

– Сьогодні і щодня давайте об’єднаємося, щоб покласти край бідності і створити світ справедливості, гідності і можливостей для всіх, – підсумував генсек ООН.

For the first time in decades, extreme poverty is on the rise. And solidarity is missing in action just when we need it most. To #EndPoverty, we need to listen far more to the people experiencing it – addressing indignities & dismantling barriers to inclusion. — António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2021

Історія Міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів пов’язана з датою 17 жовтня 1987 року. Тоді понад сто тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі (Франція), аби вшанувати пам’ять жертв крайньої бідності, насильства і голоду. Учасники заходу наголосили, що бідність є порушенням прав людини, з яким потрібно боротися. Відповідні заяви були нанесені на пам’ятний камінь. Його копії виставлені в різних куточках планети, зокрема і біля штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.

У грудні 1992 року Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби за ліквідацію злиднів.

Джерело: ООН

Фото: ООН