Посол Франції в Білорусі покинув країну на вимогу Мінська

Посол Франції в Білорусі Ніколя де Лакост виїхав з країни після вимоги Мінська покинути територію держави до понеділка, 18 жовтня.

Про це повідомила прес-секретар посольства. Однак вона не уточнила причину такої вимоги зі сторони білоруської влади.

Франція та декілька країн-членів Європейського Союзу не визнали таке рішення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, посол Ніколя де Лакост ніколи не зустрічався з білоруським главою держави для передачі копій вірчих грамот.

Стіна на кордоні з Білоруссю

Влада Польщі затвердила виділення грошей для спорудження стіни біля державного кордону з Білоруссю. Таке рішення парламент ухвалив для стримування потоку мігрантів з країни.

Для цього Польща готова виділити $404 млн. Місцеві прикордонники зможуть не дати змоги іноземним громадянам незаконно перетнути кордон.

Три країни-члени Європейського Союзу, які межують з Білоруссю, заявили, що режим Лукашенка сприяє потоку мігрантів з держави.

Джерело: France 24