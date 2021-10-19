США підписали меморандум щодо розбудови обороноздатності Грузії

Міністри оборони США й Грузії підписали меморандум про взаємодію та повідомили про нову ініціативу у сфері безпеки, що продовжить співпрацю після завершення трирічної Програми оборонної готовності Грузії.

Про цей факт першим повідомив глава Пентагону Ллойд Остін.

– Упродовж понад трьох років Програма оборонної готовності Грузії залишається основою наших зусиль щодо розбудови обороноздатності Грузії, – заявив Остін під час перебування з візитом у Тбілісі.

Він додав, що ця програма має завершитися наприкінці 2021 року, тому разом із міністром оборони Грузії Джуаншером Бурчуладзе вони оголосили про Ініціативу щодо посилення оборони Грузії та її потенціалу стримування.

Ллойд Остін наголосив, що нова ініціатива стане центром двосторонньої співпраці у сфері безпеки й оборони, і це визначено в меморандумі про взаєморозуміння, який сторони підписали в понеділок.

– Меморандум підтверджує наші спільні зусилля й демонструє нашу відданість успіху цієї ініціативи. Він також підкреслює стійку політику Пентагону щодо підтримки захисту Грузії, стримування агресії та сприяння її євроатлантичній інтеграції, – наголосив Остін.

За його словами, візит до Тбілісі продемонстрував, що Сполучені Штати цінують Грузію як сильного стратегічного партнера.

– І наша підтримка суверенітету й територіальної цілісності Грузії є непохитною, – наголосив глава Пентагону.

В Україні Остін зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном. Очільник Пентагону планує запевнити в непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України з боку Вашингтона.