Місцеві жителі Індії та Непалу вже близько тижня страждають від повеней, спровокованих затяжними дощами у декількох містах.

За останніми даними, загинули понад 100 осіб. Близько 50 смертей (п’ятеро осіб – члени однієї родини) зафіксували в Індії та стільки ж у Непалі.

Рятувальники евакуювали понад тисячу людей з різних міст. Ще десятки осіб зникли безвісти в обох країнах.

Понад 1,6 тис. будинків зруйновані або пошкоджені. Деякі з них затопило водою або розчавило камінням, спровокованих унаслідок зсувів ґрунту.

What is worrisome is climate change is a reality of life, and the excessive, erratic downpour is becoming a routine phenomenon in Uttarakhand, writes @GirishRanjanTi1 #UttarakhandRain #uttarakhandrains #UttarakhandFloods https://t.co/RWgOeZWaFM

— Firstpost (@firstpost) October 21, 2021