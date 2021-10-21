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Юлія Захарченко |

Повінь в Індії та Непалі: 1,6 тис. будинків зруйновані, загинули понад 100 людей

Повінь в Індії та Непалі: 1,6 тис. будинків зруйновані, загинули понад 100 людей

Місцеві жителі Індії та Непалу вже близько тижня страждають від повеней, спровокованих затяжними дощами у декількох містах.

За останніми даними, загинули понад 100 осіб. Близько 50 смертей (п’ятеро осіб – члени однієї родини) зафіксували в Індії та стільки ж у Непалі.

Рятувальники евакуювали понад тисячу людей з різних міст. Ще десятки осіб зникли безвісти в обох країнах.

Понад 1,6 тис. будинків зруйновані або пошкоджені. Деякі з них затопило водою або розчавило камінням, спровокованих унаслідок зсувів ґрунту.

В Індії закрили школи, у штаті Уттаракханд призупинили проведення релігійної та туристичної діяльності.

Одна з найбільш повноводних та довгих річок в Індії Ганг вийшла з берегів у місті Рішікеш. Цього тижня в індійському Уттаракханді випало понад 328 мм опадів, що перевищує жовтневі показники вдесятеро разів.

Індійський метеорологічний департамент заявив, що опади наразі зменшуються, тому скоро ситуація може покращитися.

Уряд Непалу пообіцяв виділити $1,7 тис. родинам кожної жертви повені. Головний міністр індійського Уттаракханду Пушкар Сінгх Дами оголосив про виплату компенсації у розмірі$ 5,3 тис. родинам загиблих та ще понад $2,5 тис. тим, чиї будинки зруйновані.

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Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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