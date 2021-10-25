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Абрамова Юлія |

У Білорусі оголосили про загальнонаціональний страйк робітників

У Білорусі оголосили про загальнонаціональний страйк робітників

Білоруське об’єднання робочих оголосило про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада.

Виробництво по всій країні буде зупинено, поки так звані влада не виконає вимоги робітників.

  • Припинити репресії, звільнення всіх політичних ув’язнених і незаконно заарештованих.
  • Привести зарплати, стипендії і пенсії у відповідність з реальною економічною ситуацією в країні.
  • Розпочати прямі переговори між владою і демократичними силами з обов’язковою участю робочих лідерів про проведення нових президентських і парламентських виборів для розв’язання політичної і економічної кризи.
  • Відновити звільнених працівників, виключених студентів і гарантії безпечного повернення всіх громадян, які залишили країну через репресії.
  • Реалізувати права на діяльність незалежних профспілок, також на створення нових.
  • Реалізувати конституційні права громадян на вільне пересування.
  • Реалізувати права громадян на захист від коронавірусу в тому числі шляхом вакцинації міжнародно визнаними вакцинами. Захистити права медиків.
  • Реалізувати конституційне право на свободу слова. Негайне звільнити всіх журналістів і блогерів.
  • Нормалізувати відносин з країнами-сусідами. Припинити гібридну міграцію.
  • Створити сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу.

– Ми відстоювали свої права впродовж року. Ми виставляли ультиматуми, виходили на марші, влаштовували пікети і голодування. Але навіть після цього нас ігнорували, – зазначив лідер Білоруського об’єднання робітників Сергій Дилевський.

Він додав, що вони ведуть не просто боротьбу за голоси, а за права, повернення звання робітника.

– За звільнення наших друзів і близьких з в’язниць. Перестаньмо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість, – сказав він.

Дилевський заявив, що режим у країні наразі слабкий і безпорадний як ніколи.

– Санкції добивають луканоміку, ще не вступивши в повну силу! Але головна надія на вас. Тільки разом ми повернемо владу в країні народу! 1 листопада не виходимо на роботу, – закликав лідер об’єднання.

Джерело: NEXTA

Фото: charter97.org

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