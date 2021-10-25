У Білорусі оголосили про загальнонаціональний страйк робітників

Білоруське об’єднання робочих оголосило про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада.
Виробництво по всій країні буде зупинено, поки так звані влада не виконає вимоги робітників.
- Припинити репресії, звільнення всіх політичних ув’язнених і незаконно заарештованих.
- Привести зарплати, стипендії і пенсії у відповідність з реальною економічною ситуацією в країні.
- Розпочати прямі переговори між владою і демократичними силами з обов’язковою участю робочих лідерів про проведення нових президентських і парламентських виборів для розв’язання політичної і економічної кризи.
- Відновити звільнених працівників, виключених студентів і гарантії безпечного повернення всіх громадян, які залишили країну через репресії.
- Реалізувати права на діяльність незалежних профспілок, також на створення нових.
- Реалізувати конституційні права громадян на вільне пересування.
- Реалізувати права громадян на захист від коронавірусу в тому числі шляхом вакцинації міжнародно визнаними вакцинами. Захистити права медиків.
- Реалізувати конституційне право на свободу слова. Негайне звільнити всіх журналістів і блогерів.
- Нормалізувати відносин з країнами-сусідами. Припинити гібридну міграцію.
- Створити сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу.
– Ми відстоювали свої права впродовж року. Ми виставляли ультиматуми, виходили на марші, влаштовували пікети і голодування. Але навіть після цього нас ігнорували, – зазначив лідер Білоруського об’єднання робітників Сергій Дилевський.
Він додав, що вони ведуть не просто боротьбу за голоси, а за права, повернення звання робітника.
– За звільнення наших друзів і близьких з в’язниць. Перестаньмо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість, – сказав він.
Дилевський заявив, що режим у країні наразі слабкий і безпорадний як ніколи.
– Санкції добивають луканоміку, ще не вступивши в повну силу! Але головна надія на вас. Тільки разом ми повернемо владу в країні народу! 1 листопада не виходимо на роботу, – закликав лідер об’єднання.
Джерело: NEXTA
Фото: charter97.org