У Білорусі оголосили про загальнонаціональний страйк робітників

Білоруське об’єднання робочих оголосило про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада.

Виробництво по всій країні буде зупинено, поки так звані влада не виконає вимоги робітників.

Припинити репресії, звільнення всіх політичних ув’язнених і незаконно заарештованих.

Привести зарплати, стипендії і пенсії у відповідність з реальною економічною ситуацією в країні.

Розпочати прямі переговори між владою і демократичними силами з обов’язковою участю робочих лідерів про проведення нових президентських і парламентських виборів для розв’язання політичної і економічної кризи.

Відновити звільнених працівників, виключених студентів і гарантії безпечного повернення всіх громадян, які залишили країну через репресії.

Реалізувати права на діяльність незалежних профспілок, також на створення нових.

Реалізувати конституційні права громадян на вільне пересування.

Реалізувати права громадян на захист від коронавірусу в тому числі шляхом вакцинації міжнародно визнаними вакцинами. Захистити права медиків.

Реалізувати конституційне право на свободу слова. Негайне звільнити всіх журналістів і блогерів.

Нормалізувати відносин з країнами-сусідами. Припинити гібридну міграцію.

Створити сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу.

– Ми відстоювали свої права впродовж року. Ми виставляли ультиматуми, виходили на марші, влаштовували пікети і голодування. Але навіть після цього нас ігнорували, – зазначив лідер Білоруського об’єднання робітників Сергій Дилевський.

Він додав, що вони ведуть не просто боротьбу за голоси, а за права, повернення звання робітника.

– За звільнення наших друзів і близьких з в’язниць. Перестаньмо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість, – сказав він.

Дилевський заявив, що режим у країні наразі слабкий і безпорадний як ніколи.

– Санкції добивають луканоміку, ще не вступивши в повну силу! Але головна надія на вас. Тільки разом ми повернемо владу в країні народу! 1 листопада не виходимо на роботу, – закликав лідер об’єднання.

Джерело: NEXTA

Фото: charter97.org