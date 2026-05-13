13 травня під час нічної атаки на Одеську область РФ цілила дронами по промисловій інфраструктурі регіону.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нічна атака на Одеську область: що відомо

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок нічної атаки на Одеську область сьогодні, 13 травня, пошкоджено промислову інфраструктуру.

Зараз дивляться

Російська армія атакувала Одещину ударними дронами.

— Унаслідок кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень, — зазначив Олег Кіпер.

На місці влучань виникли пожежі та були оперативно ліквідовані вогнеборцями.

Постраждалих унаслідок нічної атаки на Одеську область не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 травня російська армія атакувала безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру Одеської області.

Російські дрони влучили у три житлових будинки в Одеському районі.

Також було пошкоджено два будинки, споруди та обладнання портової інфраструктури.

Унаслідок атаки на Одеську область 3 травня загинули двоє осіб, серед яких — водій вантажівки, що перебував біля місця удару. Ще п’ятеро осіб постраждали.

Фото: Олег Кіпер

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.