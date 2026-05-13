Атака на Одеську область: РФ вдарила по промисловій інфраструктурі, вирували пожежі
13 травня під час нічної атаки на Одеську область РФ цілила дронами по промисловій інфраструктурі регіону.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Нічна атака на Одеську область: що відомо
За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок нічної атаки на Одеську область сьогодні, 13 травня, пошкоджено промислову інфраструктуру.
Російська армія атакувала Одещину ударними дронами.
— Унаслідок кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень, — зазначив Олег Кіпер.
На місці влучань виникли пожежі та були оперативно ліквідовані вогнеборцями.
Постраждалих унаслідок нічної атаки на Одеську область не зафіксовано.
Нагадаємо, 3 травня російська армія атакувала безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру Одеської області.
Російські дрони влучили у три житлових будинки в Одеському районі.
Також було пошкоджено два будинки, споруди та обладнання портової інфраструктури.
Унаслідок атаки на Одеську область 3 травня загинули двоє осіб, серед яких — водій вантажівки, що перебував біля місця удару. Ще п’ятеро осіб постраждали.
Фото: Олег Кіпер