Скопіювати і вставити: прем’єра Люксембургу викрили у плагіаті

Прем’єр-міністра Люксембургу Ксав’є Беттеля звинуватили у плагіаті власної дисертації, яку він написав, коли був студентом вищого навчального закладу.

Розслідування журналістів люксембурзького онлайн-журналу Reporter виявило, що лише дві сторінки із 56-сторінкової дисертації про можливу реформу виборів до Європейського парламенту не містили плагіату.

Xavier Bettel’s master thesis from 1999 is probably one of the clearest cases of plagiarism. However the prime minister still insists that he wrote the thesis “to the best of my knowledge and belief at the time”. pic.twitter.com/zHy4yOEL6W

— Pol Reuter (@PolReuter) October 27, 2021