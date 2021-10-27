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Марія Степанюк |

Скопіювати і вставити: прем’єра Люксембургу викрили у плагіаті

Ксавье Беттель

Прем’єр-міністра Люксембургу Ксав’є Беттеля звинуватили у плагіаті власної дисертації, яку він написав, коли був студентом вищого навчального закладу.

Розслідування журналістів люксембурзького онлайн-журналу Reporter виявило, що лише дві сторінки із 56-сторінкової дисертації про можливу реформу виборів до Європейського парламенту не містили плагіату.

Беттель написав цю дисертацію у 1999 році, коли йому було близько 20 років, для отримання диплома магістра Diplôme d’études approfondies в Університеті Нансі-II у східній Франції (нині відомий як Університет Лотарингії, – Ред.).

Під час розслідування з’ясувалося, що сторінки без плагіату складалися лише зі вступу з кількох абзаців та такого ж короткого висновку. У Reporter додали, що висновки про плагіат підтвердили багато незалежних експертів.

Беттель вже відповів на звинувачення у плагіаті, заявивши, що написав дисертацію “виходячи зі своїх найкращих знань на той час”. Він визнав, що це “могло бути – так, можливо, мало бути – зроблено інакше”.

Видання Reporter зазначило, що Беттель скопіював загалом 20 сторінок своєї дисертації із захищеного авторським правом сайту Європарламенту, не посилаючись на нього як джерело.

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У ньому також сказано, що Беттель скопіював дев’ять сторінок для своєї дисертації зі звіту тодішнього депутата Європарламенту Георгіоса Анастасопулоса, знову ж таки, не посилаючись на документ як джерело.

Тодішній керівник дослідження Беттеля Етьєн Крікі сказав журналу, що “можливо, що деякі уривки були взяті з інтернет-сторінок”. Але він сказав, що тоді “контекст” був іншим, додавши, що технічні інструменти для виявлення плагіату на той час не були настільки розроблені.

Джерело: Reporter

Фото: Depositphotos

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