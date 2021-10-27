Скопіювати і вставити: прем’єра Люксембургу викрили у плагіаті

Прем’єр-міністра Люксембургу Ксав’є Беттеля звинуватили у плагіаті власної дисертації, яку він написав, коли був студентом вищого навчального закладу.

Розслідування журналістів люксембурзького онлайн-журналу Reporter виявило, що лише дві сторінки із 56-сторінкової дисертації про можливу реформу виборів до Європейського парламенту не містили плагіату.

Xavier Bettel’s master thesis from 1999 is probably one of the clearest cases of plagiarism. However the prime minister still insists that he wrote the thesis “to the best of my knowledge and belief at the time”. pic.twitter.com/zHy4yOEL6W — Pol Reuter (@PolReuter) October 27, 2021

Беттель написав цю дисертацію у 1999 році, коли йому було близько 20 років, для отримання диплома магістра Diplôme d’études approfondies в Університеті Нансі-II у східній Франції (нині відомий як Університет Лотарингії, – Ред.).

Під час розслідування з’ясувалося, що сторінки без плагіату складалися лише зі вступу з кількох абзаців та такого ж короткого висновку. У Reporter додали, що висновки про плагіат підтвердили багато незалежних експертів.

Беттель вже відповів на звинувачення у плагіаті, заявивши, що написав дисертацію “виходячи зі своїх найкращих знань на той час”. Він визнав, що це “могло бути – так, можливо, мало бути – зроблено інакше”.

Видання Reporter зазначило, що Беттель скопіював загалом 20 сторінок своєї дисертації із захищеного авторським правом сайту Європарламенту, не посилаючись на нього як джерело.

У ньому також сказано, що Беттель скопіював дев’ять сторінок для своєї дисертації зі звіту тодішнього депутата Європарламенту Георгіоса Анастасопулоса, знову ж таки, не посилаючись на документ як джерело.

Тодішній керівник дослідження Беттеля Етьєн Крікі сказав журналу, що “можливо, що деякі уривки були взяті з інтернет-сторінок”. Але він сказав, що тоді “контекст” був іншим, додавши, що технічні інструменти для виявлення плагіату на той час не були настільки розроблені.

Джерело: Reporter