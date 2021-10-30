У королеви Великої Британії Єлизавети II, яка не поїде на Конференцію сторін Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату в Глазго через погане самопочуття, немає серйозних проблем зі здоров’ям.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після розмови з королевою. Лікарі порадили Єлизаветі II більше відпочивати та уникати офіційних візитів щонайменше протягом наступних двох тижнів.

Джонсон зазначив, що медики мали побоювання щодо стану здоров’я 95-річної королеви, особливо після того, як вона скасувала низку запланованих поїздок та провела ніч у лікарні.

– Їй просто потрібно слідувати порадам лікарів та відпочивати. Я вважаю, що це дуже важливо. Вся країна бажає їй всього найкращого. Вона у дуже гарній формі, – сказав Джонсон.

Королева Британії перебуває у Віндзорському замку відтоді, як провела ніч у медичному закладі. Єлизавета II відмовилася від візиту до Північної Ірландії та майбутнього саміту зі зміни клімату COP26 до Глазго наступного тижня, на якому вона планувала виступити особисто.

Джерело: Today