Президент Молдови Мая Санду підтвердила підтримку України своєю участю у Кримській платформі. Водночас очільниця Молдови відмовилася від участі в останніх самітах СНД та ЄАЕС.

Санду наголосила, що позиція Молдови щодо України залишилася незмінною.

— Моя присутність на Кримській платформі – це додаткове підтвердження прихильності Молдови до принципу територіальної цілісності, незалежності держави Україна. Наша позиція тут не змінилася: ми поважаємо територіальну цілісність України, і це взаємно, – сказала Санду.

Вона розповіла, що на саміті СНД від Молдови була присутня прем’єр-міністр країни Наталія Гавриліца, оскільки теми, що обговорювалися там, є прерогативою уряду.

— Для нас важливий прагматичний діалог у цьому форматі (СНД, – Ред.), що у нас відкрита зовнішня політика і що нам дуже цікава ця платформа, тому що дає можливість просування наших економічних торгових відносин з країнами-членами СНД. Чому вона брала участь? Тому що в уряду найбільші прерогативи у торговельно-економічних відносинах. Тут уряд має більше прав, ніж я, – сказала Санду.

Раніше у Росії обурилися участю Маї Санду в Кримській платформі. Голова російської Ради Федерації Валентина Матвієнко під час зустрічі зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гросу 21 жовтня сказала, що Росія “врахує” участь президента Молдови у саміті Кримської платформи під час вибудовування відносин між країнами.

Форум Кримська платформа відбувся 23 серпня 2021 року у Києві. У ньому взяли участь урядові делегації 45 країн: США, всіх членів ЄС, Грузії, Молдови, Туреччини, Північної Македонії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Канади та Ісландії. Серед них – дев’ять президентів, чотири прем’єр-міністри, 14 очільників МЗС, а також інші політики та посли.

Українська влада розраховує, що Кримська платформа стане постійним майданчиком, який допоможе з часом повернути тимчасово окупований Крим.