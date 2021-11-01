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Юлія Захарченко |

У Польщі затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів з Ірану

поліція Польщі

У Польщі затримали громадянина України, який перевозив 11 нелегальних мігрантів з Ірану. 24-річного чоловіка заарештували на два місяці.

За даними іноземних ЗМІ, він також понесе відповідальність за керування автомобілем Porsche без відповідного дозволу та перевищення кількості пасажирів у транспортному засобі.

Українця затримали у місті Більськ-Підляський, розташованого неподалік від кордону Білорусі. Поліція зупинила машину для перевірки реєстраційних номерів авто, за кермом якого перебував 24-річний громадянин України.

Машину відправили на автостоянку. За даними поліції, чоловік не мав водійських прав. За словами українця, він позичив автомобіль у друга. За рішенням суду, громадянина України заарештували терміном на два місяці.

За останній час на польсько-білоруському кордоні співробітники поліції затримали 209 осіб, які сприяли незаконному перетину території країни. За даними ЗМІ, внаслідок цього перевезли понад 900 людей.

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Джерело: Polsat News

Фото: Depositphotos

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