Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Марія Степанюк |

Понад 40 країн, зокрема Україна, зобов’язались відмовитись від вугілля

вугілля

Понад 40 країн погодилися поступово відмовитися від використання вугілля під час саміту ООН з клімату COP26 у шотландському Глазго.

Великі країни-споживачі вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії. Зазначається, що країни з потужною економікою зроблять це у 2030-х роках, а країни з меншою – у 2040-х.

Водночас, деякі країни, які найбільш залежні від вугільної промисловості, такі як Австралія, Китай, Індія та США, не підписали угоду.

Мета угоди – “залишити вугілля в історії”. Вона була ключовою для Великої Британії як господаря саміту Cop26, який має на меті поставити світ на шлях обмеження глобального опалення до 1,5°C вище доіндустріального рівня.

Уряд Великої Британії зазначає, що країни, які підписали угоду, швидко збільшать масштаби впровадження екологічно чистої енергетики.

— Сьогоднішній день знаменує собою важливий момент у наших глобальних зусиллях по боротьбі зі зміною клімату, оскільки країни з усіх куточків світу об’єднуються в Глазго, щоб заявити, що вугілля не відіграє жодної ролі в нашому майбутньому виробництві електроенергії, – сказав бізнес-секретар Великої Британії Квасі Квартенг.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, спричиненого минулорічними карантинами.

Угода, укладена за посередництва Великої Британії у Глазго, включає зобов’язання десятків країн, що розвиваються, а також розвинених країн припинити використання вугілля. Понад 100 фінансових установ та інших організацій також погодилися припинити фінансування розробки вугілля.

Читайте
Понад 100 країн світу пообіцяли зупинити знищення лісів до 2030 року

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка