Понад 40 країн погодилися поступово відмовитися від використання вугілля під час саміту ООН з клімату COP26 у шотландському Глазго.

Великі країни-споживачі вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії. Зазначається, що країни з потужною економікою зроблять це у 2030-х роках, а країни з меншою – у 2040-х.

Водночас, деякі країни, які найбільш залежні від вугільної промисловості, такі як Австралія, Китай, Індія та США, не підписали угоду.

Мета угоди – “залишити вугілля в історії”. Вона була ключовою для Великої Британії як господаря саміту Cop26, який має на меті поставити світ на шлях обмеження глобального опалення до 1,5°C вище доіндустріального рівня.

Уряд Великої Британії зазначає, що країни, які підписали угоду, швидко збільшать масштаби впровадження екологічно чистої енергетики.

— Сьогоднішній день знаменує собою важливий момент у наших глобальних зусиллях по боротьбі зі зміною клімату, оскільки країни з усіх куточків світу об’єднуються в Глазго, щоб заявити, що вугілля не відіграє жодної ролі в нашому майбутньому виробництві електроенергії, – сказав бізнес-секретар Великої Британії Квасі Квартенг.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, спричиненого минулорічними карантинами.

Угода, укладена за посередництва Великої Британії у Глазго, включає зобов’язання десятків країн, що розвиваються, а також розвинених країн припинити використання вугілля. Понад 100 фінансових установ та інших організацій також погодилися припинити фінансування розробки вугілля.