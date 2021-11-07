У США 16-річна дівчина врятувалася від викрадача за допомогою жестів TikTok

У США 16-річна дівчина використовувала сигнали TikTok, щоби сповістити про те, що вона потребує допомоги.

Перебуваючи в машині із зловмисником, який узяв її в заложниці, вона подала спеціальний сигнал рукою, чим привернула увагу водія, що їхав позаду неї.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help: 1. Hold hand up with palm facing other person.

2. Tuck thumb into palm.

3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc — Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021

Існує міжнародний універсальний сигнал про допомогу, який можна подати однією рукою. Необхідно повернути долоню до людини, потім стиснути великий пальці і накрити його іншими пальцями.

До того дівчину вважали зниклою безвісти в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

За інформацією поліцейських, 61-річний Джеймс Гербер Брік був заарештований за незаконне позбавлення волі. У телефоні Бріка були знайдені порнографічні фотографії дівчини.

Потерпіла повідомила правоохоронним органам, що їздила з Бріком через Північну Кароліну, Теннессі, Кентуккі і в Огайо, де у нього були родичі.

TikTok введе підтримку психічного здоров’я користувачів.

У Києві чоловік затягнув з вулиці 20-річну дівчину до своєї квартири і насильно зачинив її. 61-річний зловмисник попросив громадянку допомогти донести пакети до його місця проживання – дівчина погодилася.

Коли вони підійшли до квартири, чоловік силою її заштовхав усередину і зачинив вхідні двері. Інцидент стався на вулиці Милославській, що у Деснянському районі столиці.

Постраждала зачинилася у ванній кімнаті та повідомила про випадок у поліцію.

Правоохоронці прибули на місце, вони вели переговори з власником помешкання, щоб він відчинив двері, але той не погодився.

Джерело: Newsweek