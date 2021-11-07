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Абрамова Юлія |

У США 16-річна дівчина врятувалася від викрадача за допомогою жестів TikTok

У США 16-річна дівчина врятувалася від викрадача за допомогою жестів TikTok

У США 16-річна дівчина використовувала сигнали TikTok, щоби сповістити про те, що вона потребує допомоги.

Перебуваючи в машині із зловмисником, який узяв її в заложниці, вона подала спеціальний сигнал рукою, чим привернула увагу водія, що їхав позаду неї.

Існує міжнародний універсальний сигнал про допомогу, який можна подати однією рукою. Необхідно повернути долоню до людини, потім стиснути великий пальці і накрити його іншими пальцями.

До того дівчину вважали зниклою безвісти в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

За інформацією поліцейських, 61-річний Джеймс Гербер Брік був заарештований за незаконне позбавлення волі. У телефоні Бріка були знайдені порнографічні фотографії дівчини.

Потерпіла повідомила правоохоронним органам, що їздила з Бріком через Північну Кароліну, Теннессі, Кентуккі і в Огайо, де у нього були родичі.

TikTok введе підтримку психічного здоров’я користувачів.

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У Києві чоловік затягнув з вулиці 20-річну дівчину до своєї квартири і насильно зачинив її. 61-річний зловмисник попросив громадянку допомогти донести пакети до його місця проживання – дівчина погодилася.

Коли вони підійшли до квартири, чоловік силою її заштовхав усередину і зачинив вхідні двері. Інцидент стався на вулиці Милославській, що у Деснянському районі столиці.

Постраждала зачинилася у ванній кімнаті та повідомила про випадок у поліцію.

Правоохоронці прибули на місце, вони вели переговори з власником помешкання, щоб він відчинив двері, але той не погодився.

Джерело: Newsweek

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