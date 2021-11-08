У Польщі готуються до провокації білоруського режиму, стягуючи війська до кордону

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що мігранти з території Білорусі намагалися прорвати польський кордон. Цю спробу було відбито.

У міністерстві наголосили, що зараз ситуація під контролем.

– Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польський бік на південь від прикордонного переходу в Кузні. Ситуація була під контролем, – йдеться на сторінці відомства у Twitter.

Вранці 8 листопада з’явилося відео, як до кордону з Польщею висунулась велика колона мігрантів із країн Близького Сходу.

???? PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

Влада Польщі привела до бойової готовності Сили територіальної оборони.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тис. військових.

– Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі, – написав він.

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Учасників загонів просять перевірити своє обладнання та попередити роботодавців і рідних. Людей, що проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, з воєводств у центрі країни – у межах доби.

Podnosimy gotowość naszych sił w odpowiedzi na agresywne działania strony białoruskiej – konwojowanie tysięcy osób w kierunku polskiej granicy.#terytorialsi https://t.co/QKhb2Q7ka5 — płk Marek Pietrzak ???????? rzecznik WOT (@marekpietrzak76) November 8, 2021

Згодом з’явилися дані про те, що біженців до кордону організовано звозять силовики режиму Лукашенка. Країни ЄС пов’язують це із санкціями проти білоруського диктатора.

На тлі регулярних відправлень до Польщі з території Білорусі нелегальних мігрантів влада країни планує побудувати на кордоні стіну, а Німеччина має намір направити їй на допомогу своїх прикордонників.

Мінськ звинувачення в організації нелегальної міграції заперечує. За словами Лукашенка, білоруська сторона готова приймати туристів зі східних країн з економічних міркувань. Білоруський диктатор заявив, що Білорусь не «захищатиме Європу від потоку нелегальних мігрантів».