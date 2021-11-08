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У Польщі готуються до провокації білоруського режиму, стягуючи війська до кордону

Абрамова Юлія
Польща будує стіну на кордоні з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що мігранти з території Білорусі намагалися прорвати польський кордон. Цю спробу було відбито.

У міністерстві наголосили, що зараз ситуація під контролем.

– Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польський бік на південь від прикордонного переходу в Кузні. Ситуація була під контролем, – йдеться на сторінці відомства у Twitter.

Вранці 8 листопада з’явилося відео, як до кордону з Польщею висунулась велика колона мігрантів із країн Близького Сходу.

Влада Польщі привела до бойової готовності Сили територіальної оборони.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тис. військових.

– Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі, – написав він.

Учасників загонів просять перевірити своє обладнання та попередити роботодавців і рідних. Людей, що проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, з воєводств у центрі країни – у межах доби.

Згодом з’явилися дані про те, що біженців до кордону організовано звозять силовики режиму Лукашенка. Країни ЄС пов’язують це із санкціями проти білоруського диктатора.

На тлі регулярних відправлень до Польщі з території Білорусі нелегальних мігрантів влада країни планує побудувати на кордоні стіну, а Німеччина має намір направити їй на допомогу своїх прикордонників.

Мінськ звинувачення в організації нелегальної міграції заперечує. За словами Лукашенка, білоруська сторона готова приймати туристів зі східних країн з економічних міркувань. Білоруський диктатор заявив, що Білорусь не «захищатиме Європу від потоку нелегальних мігрантів».

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