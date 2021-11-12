На польсько-білоруському кордоні продовжується міграційна криза, яку спровокував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Біля прикордонного переходу Брузгі – Кузніця досі зосереджені великі групи нелегалів, з якими цинічно поводяться білоруські правоохоронці. Про це повідомляють польські ЗМІ із посиланнями на польських військових та прикордонників.

За словами речника поліції Підляшшя Томаша Крупи, у четвер о 20.00 в районі Кузніци “білоруська армія силою намагалася перевести на польський бік 35 осіб”.

Він додав, що “здебільшого це були жінки та діти”.

Мігрантів притиснули до загородження та змусили перетнути тимчасовий паркан. Польські поліцейські та прикордонники втрутилися та запобігли цій спробі.

Крупа зазначив, що наразі у цьому місці перебуває група мігрантів із близько 200 осіб, за якою стежать білоруські військові.

8 листопада до кордону Білорусі та Польщі прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після невдалих спроб перетнути кордон ЄС вони розбили табір і відтоді залишаються там.

Польща, Литва, Латвія та Естонія звинувачують Лукашенка у тиску на ЄС, використовуючи нелегалів як зброю у гібридній війні.

Через міграційну кризу на українському кордоні з Білоруссю в МВС повідомили, що посилять охорону: залучать 8,5 тис. військовослужбовців Державної прикордонної служби, Нацгвардії та поліцейських.

Джерело: WProst