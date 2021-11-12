НАТО засудило Білорусь за штучно створену міграційну кризу

Північноатлантичний альянс засудив Білорусь за штучне створення міграційної кризи на кордоні з Польщею.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті НАТО.

– Рішуче засуджуємо продовження інструменталізації нелегальної міграції, штучно створеної Білоруссю в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії з політичною метою, – підкреслили в альянсі.

У НАТО додали, що такі дії ставлять під загрозу життя вразливих людей і пообіцяли зберігати пильність щодо ризику подальшої ескалації та провокацій.

Альянс та його союзники закликали Білорусь припинити ці дії, поважати права людини та основні свободи та дотримуватися норм міжнародного права.

Раніше речник поліції Підляшшя Томаш Крупа заявив, що 11 листопада о 20.00 в районі Кузні армія Білорусі намагалася силою виштовхати до Польщі групу нелегалів. Він уточнив, що здебільшого у цій групі були жінки та діти.

Велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків прибула до Польщі 8 листопада. Не зумівши таким чином потрапити до ЄС, вони розбили табір і залишилися там.

Литва, Естонія, Латвія та Польща звинуватили у події режим Олександра Лукашенка. На думку влади цих країн, він використовує нелегалів як зброю у гібридній війні.

Україна посилила кордон із Білоруссю через міграційну кризу. У МВС пообіцяли залучити 8,5 тис. військових Держприкордонслужби, поліцію та Нацгвардію.

Джерело: НАТО