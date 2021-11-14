Білоруські силовики готують мігрантів до масштабної спроби прориву польського кордону. За даними Прикордонної служби Польщі, в неділю, 14 листопада, представники білоруських спецслужб роздають натовпу мігрантів інструкції, обладнання та газ.

Зазначається, що до кордону в районі Кузьниці прибуває все більше груп озброєних білоруських силовиків.

– Після “спокійної” ночі в околицях табору в Кузьниці ми зараз спостерігаємо, що до цього місця прибуває все більше груп озброєних функціонерів білоруських служб. Помічаємо рух серед мігрантів. Також є фургон телевізійного мовлення. Деякі намети починають зникати з табору. А іноземці отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб. Очевидно, що білоруська сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові діяти, – наголошується в повідомленні польських прикордонників у Twitter.

2/2 Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od ???????? służb. Widać, że strona ???????? przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

В Міністерстві національної оборони Польщі також поінформували, що більшість наметів біля польського кордону, в яких перебували мігранти, зараз демонтують.

Крім того, до табору прибули представники білоруських ЗМІ та ще більше співробітників білоруських спецслужб. Серед мігрантів помітний якийсь рух.

W rejon Kuźnicy przybyli dodatkowi funkcjonariusze białoruskich służb. Wśród migrantów zauważalne jest poruszenie. pic.twitter.com/0etbOPLoJW — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Як поінформував речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин, польська сторона через гучномовці озвучує для мігрантів інформацію про те, що Білорусь їх обманула, а кордон Польщі закритий і буде надійно охоронятися.

– Польський кордон залишається закритим і буде охоронятися. Ніхто не має дозволу на його перетин без необхідних документів. Вас обдурила Білорусь. Вами користуються білоруські служби. Ви можете вимагати від білорусів відшкодування витрат і повернутися додому, – такого змісту повідомлення чують мігранти на кордоні з боку Польщі.

W związku z plotkami kolportowanymi wśród migrantów, na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec. Przeciwdziałamy niebezpiecznej prowokacji.

1/2 pic.twitter.com/1qJnQW7RC6 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

Крім того, Жарин повідомив, що з боку Білорусі 14 листопада невідомий чоловік відкрив стрілянину у повітря, після чого здійснив спробу прорватися через кордон.

– З боку Білорусі на кордоні з Польщею щомиті з’являються люди, які загострюють ситуацію. Цей чоловік стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польську прикордонну загорожу, – написав Жарин у Twitter, опублікувавши фото провокатора.

Ім’я та громадянство цього чоловіка наразі невідомі.

Przy granicy z Polską po stronie Białorusi co chwilę pojawiają się osoby, które eskalują sytuację. Ten mężczyzna oddał strzały w powietrze, potem próbował uszkodzić polską barierę graniczną. ???? pic.twitter.com/0Be9hPEpIT — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

За даними Станіслава Жарина, останніми днями з’явилася інформація про доставку щебню і каміння із будівельних підприємств Білорусі до польського кордону. Загалом було зафіксовано кілька вантажних автомобілів із таким “вантажем”.

W ost. dniach pojawiały się informację o zwożeniu nad granicę gruzu i kamieni z białoruskich zakładów budowlanych. Widziano kilka ciężarówek z takim ładunkiem… https://t.co/cCSBaa0ybX — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Wszystkie nasze służby są w gotowości. ???? Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. pic.twitter.com/kMu6Y4M0Nc — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 14, 2021

Що відбувалося на польсько-білоруському кордоні напередодні?

За даними польських прикордонників, у суботу, 13 листопада, було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину кордону (зокрема й дві спроби силового перетину).

Зокрема, близько 50 мігрантів силою вторглися до Польщі через кордон із Білоруссю в районі населеного пункту Стажин. У їх розшуку взяли участь польські поліцейські, військові та прикордонники. Вдалося затримати 22 громадян Іраку.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczających granicę udział wzięło 21 policjantów oraz żołnierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Крім того, ввечері 13 листопада в районі населеного пункту Клюковичі-Колонія інша група мігрантів намагалася прорватися через кордон і потрапити до Польщі. Вони закидали польських поліцейських камінням.

– Кинутий камінь потрапив у шолом офіцера. Сила удару була настільки великою, що був пошкоджений шолом, який захищав голову поліцейського, – йдеться у повідомленні поліції.

Також камінням був пошкоджений поліцейський автомобіль.

Po 20 w okolicach Kolonii Klukowicze, podczas próby siłowego przekroczenia granicy zaatakowani zostali Policjanci. Rzucony kamień trafił w kask funkcjonariusza. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzony został hełm chroniący głowę policjanta. pic.twitter.com/Y4nhBA8JIY — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Dzisiejszej nocy niestety odnotowaliśmy kilka agresywnych zachowań. Ze strony Białorusi w kierunku policjantów poleciały kamienie, którymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiowóz. Policjant na szczęście miał na głowie hełm, który go ochronił. #NaStrażyGranicy pic.twitter.com/iDIwBSEKgd — Polska Policja ???????? (@PolskaPolicja) November 14, 2021

Міграційна криза на кордоні між Польщею та Білоруссю загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків вирушили до польського кордону та намагалися штурмувати його. Через це польська влада оголосила про бойову готовність на кордоні. Крім того, Польща планує посилити безпеку на кордоні з Білоруссю, відгородивши його стіною (це хочуть зробити вже до кінця першої половини 2022 року).

Водночас Євросоюз уже найближчим часом може запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі через ситуацію з мігрантами на польському кордоні.

Джерело: Прикордонна служба Польщі, Міноборони Польщі, Поліція Польщі, Polskie Radio

Фото: Війська територіальної оборони Польщі