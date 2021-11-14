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Білорусь готує мігрантів до потужної спроби штурму кордону – польські прикордонники

Юлія Соколова редакторка стрічки
польсько-білоруський кордон

Білоруські силовики готують мігрантів до масштабної спроби прориву польського кордону. За даними Прикордонної служби Польщі, в неділю, 14 листопада, представники білоруських спецслужб роздають натовпу мігрантів інструкції, обладнання та газ.

Зазначається, що до кордону в районі Кузьниці прибуває все більше груп озброєних білоруських силовиків.

– Після “спокійної” ночі в околицях табору в Кузьниці ми зараз спостерігаємо, що до цього місця прибуває все більше груп озброєних функціонерів білоруських служб. Помічаємо рух серед мігрантів. Також є фургон телевізійного мовлення. Деякі намети починають зникати з табору. А іноземці отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб. Очевидно, що білоруська сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові діяти, – наголошується в повідомленні польських прикордонників у Twitter.

В Міністерстві національної оборони Польщі також поінформували, що більшість наметів біля польського кордону, в яких перебували мігранти, зараз демонтують.

Крім того, до табору прибули представники білоруських ЗМІ та ще більше співробітників білоруських спецслужб. Серед мігрантів помітний якийсь рух.

Як поінформував речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин, польська сторона через гучномовці озвучує для мігрантів інформацію про те, що Білорусь їх обманула, а кордон Польщі закритий і буде надійно охоронятися.

– Польський кордон залишається закритим і буде охоронятися. Ніхто не має дозволу на його перетин без необхідних документів. Вас обдурила Білорусь. Вами користуються білоруські служби. Ви можете вимагати від білорусів відшкодування витрат і повернутися додому, – такого змісту повідомлення чують мігранти на кордоні з боку Польщі.

Крім того, Жарин повідомив, що з боку Білорусі 14 листопада невідомий чоловік відкрив стрілянину у повітря, після чого здійснив спробу прорватися через кордон.

– З боку Білорусі на кордоні з Польщею щомиті з’являються люди, які загострюють ситуацію. Цей чоловік стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польську прикордонну загорожу, – написав Жарин у Twitter, опублікувавши фото провокатора.

Ім’я та громадянство цього чоловіка наразі невідомі.

За даними Станіслава Жарина, останніми днями з’явилася інформація про доставку щебню і каміння із будівельних підприємств Білорусі до польського кордону. Загалом було зафіксовано кілька вантажних автомобілів із таким “вантажем”.

Що відбувалося на польсько-білоруському кордоні напередодні?

За даними польських прикордонників, у суботу, 13 листопада, було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину кордону (зокрема й дві спроби силового перетину).

Зокрема, близько 50 мігрантів силою вторглися до Польщі через кордон із Білоруссю в районі населеного пункту Стажин. У їх розшуку взяли участь польські поліцейські, військові та прикордонники. Вдалося затримати 22 громадян Іраку.

Крім того, ввечері 13 листопада в районі населеного пункту Клюковичі-Колонія інша група мігрантів намагалася прорватися через кордон і потрапити до Польщі. Вони закидали польських поліцейських камінням.

– Кинутий камінь потрапив у шолом офіцера. Сила удару була настільки великою, що був пошкоджений шолом, який захищав голову поліцейського, – йдеться у повідомленні поліції.

Також камінням був пошкоджений поліцейський автомобіль.

Міграційна криза на кордоні між Польщею та Білоруссю загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків вирушили до польського кордону та намагалися штурмувати його. Через це польська влада оголосила про бойову готовність на кордоні. Крім того, Польща планує посилити безпеку на кордоні з Білоруссю, відгородивши його стіною (це хочуть зробити вже до кінця першої половини 2022 року).

Водночас Євросоюз уже найближчим часом може запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі через ситуацію з мігрантами на польському кордоні.

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Мігранти застосували газ: білоруські силовики намагалися прорвати кордон Польщі

Джерело: Прикордонна служба Польщі, Міноборони Польщі, Поліція Польщі, Polskie Radio

Фото: Війська територіальної оборони Польщі

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