Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Євросоюзу розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка через міграційну кризу, яка спостерігається на польських кордонах.

У заяві, що оприлюднена на офіційному сайті Єврокомісії, наголошується: використання мігрантів як інструменту в політичних цілях з боку Білорусі є неприйнятним.

Урсула фон дер Ляєн закликала Білорусь припинити наражати на небезпеку життя людей.

Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що вже провела переговори з очільниками урядів Польщі, Литви та Латвії (ці країни мають спільний кордон із Білоруссю). Зокрема, обговорювалися заходи, яких може вжити ЄС, щоб допомогти цим країнам подолати міграційну кризу.

У своїй заяві голова Єврокомісії також закликала розширити пакет санкцій проти влади Білорусі.

За її словами, в ЄС також розглянуть питання про санкції (внесення до чорного списку) проти авіакомпаній третіх країн, які займаються незаконним переміщенням людей.

Крім того, Єврокомісія разом із ООН та її спеціалізованими установами досліджуватиме, як запобігти розгортанню гуманітарної кризи та забезпечити безпечне повернення мігрантів до країн їхнього походження.

Belarus must stop putting people’s lives at risk.

I spoke to @MorawieckiM @IngridaSimonyte @krisjaniskarins

I call for approval of extended sanctions, possible sanctions on third country airlines involved.

We also want to prevent a humanitarian crisis and ensure safe returns

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2021