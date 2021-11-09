Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Євросоюзу розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка через міграційну кризу, яка спостерігається на польських кордонах.

У заяві, що оприлюднена на офіційному сайті Єврокомісії, наголошується: використання мігрантів як інструменту в політичних цілях з боку Білорусі є неприйнятним.

Урсула фон дер Ляєн закликала Білорусь припинити наражати на небезпеку життя людей.

– Інструменталізація мігрантів у політичних цілях з боку Білорусі є неприйнятною. Білоруська влада повинна розуміти, що тиск на Європейський Союз таким чином, через цинічну інструменталізацію мігрантів, не допоможе їм досягнути своїх цілей, – наголошується в заяві.

Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що вже провела переговори з очільниками урядів Польщі, Литви та Латвії (ці країни мають спільний кордон із Білоруссю). Зокрема, обговорювалися заходи, яких може вжити ЄС, щоб допомогти цим країнам подолати міграційну кризу.

У своїй заяві голова Єврокомісії також закликала розширити пакет санкцій проти влади Білорусі.

– Я закликаю держави-члени ЄС нарешті затвердити розширений режим санкцій проти білоруської влади, відповідальної за цю гібридну атаку, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, в ЄС також розглянуть питання про санкції (внесення до чорного списку) проти авіакомпаній третіх країн, які займаються незаконним переміщенням людей.

Крім того, Єврокомісія разом із ООН та її спеціалізованими установами досліджуватиме, як запобігти розгортанню гуманітарної кризи та забезпечити безпечне повернення мігрантів до країн їхнього походження.

Belarus must stop putting people’s lives at risk. I spoke to @MorawieckiM @IngridaSimonyte @krisjaniskarins I call for approval of extended sanctions, possible sanctions on third country airlines involved. We also want to prevent a humanitarian crisis and ensure safe returns — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2021

Ситуація на кордоні між Польщею та Білоруссю останнім часом є напруженою через міграційну кризу. У створенні цієї кризи звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Потоки мігрантів з білоруського кордону розглядають як метод тиску на Євросоюз.

Напередодні мігранти через Білорусь намагалися прорватися до Польщі, проте цю спробу було відбито.

Влада Польщі привела до бойової готовності Сили територіальної оборони. В Міністерстві оборони Польщі, своєю чергою, оголосили про бойову готовність на кордоні з Білоруссю через провокації мігрантів.