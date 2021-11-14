Google присвятив інтерактивний дудл Фанні Мендельсон — німецькій співачці, піаністці і композиторці, сестрі автора весільного маршу Фелікса Мендельсона. 14 листопада згадують її 216 річницю.

Хто з Мендельсонів насправді написав весільний марш?

Дослідження останніх років виявили сенсаційні факти. Більшість творів, які прийнято вважати такими, що належать Феліксу Мендельсону, насправді їх написала його рідна сестра Фанні.

У сім’ї гамбурзького банкіра було четверо дітей, але тільки двоє мали вроджений музичний талант. Вже з підліткового віку Фелікс і Фанні писали музику та давати міні-концерти.

Але коли Фанні виповнилося 15 років, батько заборонив їй займатися музикою, сказавши, що настав час думати про те, як стати дружиною і матір’ю.

Не маючи можливості повністю віддаватися улюбленій справі, Фанні вирішила присвятити себе успіхам брата. Вона жила музикою та Феліксом.

Якось вона наважилася через Фелікса передати Гете кілька написаних нею пісень на поетові вірші.

Природна скромність та невпевненість у своїх талантах дуже заважали їй. Гете був у захваті від творчості Фанні.

Заміжжя

У Фанні був щасливий шлюб із небагатим, але відданим їй художником Вільгельмом Гензелем.

Саме Вільгельм наполягав на тому, щоб дружина продовжувала займатися музикою і після заміжжя. Йому не було жодної справи до існуючих стереотипів, що дружина має бути тільки господинею, а решта сфер діяльності – не для неї. І він відкрив музичний салон Фанні Гензель. Туди приходила вся культурна богема Берліна, там співали, музикували, читали вірші.

Фанні писала музику, але не зізнавалася у своєму авторстві.

Вже тоді її твори звучали на всіх концертних залах Німеччини.

Фелікс Мендельсон видавав твори сестри за свої власні. Збереглося чимало свідчень, листів, які підтверджують ці факти.

Тож, вчені наразі вивчають і авторство знаменитого маршу Мендельсона. Можливо, і цей шедевр належить Фанні Мендельсон?..

Фанні померла у 42 роки від серцевого нападу під час виконання ораторії Фелікса Мендельсона Вальпургієва ніч. Вона впала прямо на сцені.

Люблячий брат пережив її буквально на декілька місяців і теж пішов з життя.