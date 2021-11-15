Ситуація напружена: на польському кордоні лунають постріли

На польському кордоні чутно постріли. За даними Міністерства оборони Польщі – це провокації білоруських силовиків. У відомстві припустили, що ті, ймовірно, стріляють холостими патронами.

– Більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, напевно, із холостих патронів — це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Ситуація на кордоні залишається напруженою. З самого ранку на прикордонному пункті Кузниця збираються нелегали.

Польські прикордонники повідомляють, що іноземців супроводжують білоруські силовики, вони намагаються протиснути кордон. З кожним разом привозять нові групи людей.

Велика група мігрантів вийшла зі стихійного табору та повалила частину огорожі на кордоні з Польщею.

Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy.Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy.Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Kolejne grupy migrantów są kierowane przez białoruskie służby pod przejście graniczne w Kuźnicy pic.twitter.com/TghHZNVTo5 — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Coraz większe grupy migrantów są ściągane pod przejście graniczne w Kuźnicy przez białoruskie służby. pic.twitter.com/njYkW0dSut — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Білоруський журналіст Франак Вячорка заявив, що силовики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка привезли водомет, а в повітрі кружляє гелікоптер.

– Ситуація напружена. Тим часом Лукашенко виступає на державному телебаченні, намагаючись виправдатися, – написав журналіст.

Reportedly, migrants with the help of Lukashenka’s security forces are trying to break through the border. ???????? security forces brought a water cannon, & a helicopter is circling in the air. The situation is tense. Meanwhile, Lukashenka speaks at State TV trying to justify himself. pic.twitter.com/mzeHjDmR0r — Franak Viačorka (@franakviacorka) November 15, 2021

За даними польських прикордонників, у неділю, 14 листопада, було зафіксовано 118 спроб незаконного перетину кордону. 39 іноземців ухвалили рішення про виїзд з Польщі.

Раніше Прикордонна служба повідомляла про підготовку потужного штурму кордону з боку Білорусі. Поляки дізналися, що співробітники білоруських спецслужб роздають нелегалам відповідні інструкції, обладнання та газ.

Також було зафіксовано кілька вантажних авто. Вони доставляли до польського кордону щебінь та каміння із будівельних підприємств Білорусі.

Тим часом Європейський Союз готується посилити санкції проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада. Тоді натовп мігрантів зі сторони Білорусі підійшов до польського кордону.

Нелегали намагалися прорватися через кордон. Надвечір вони розгорнули табір неподалік кордону.

У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні влада привела до бойової готовності Сили територіальної оборони. На місці конфлікту розмістили 12 тис. військових.