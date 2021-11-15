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Ситуація напружена: на польському кордоні лунають постріли

Людмила Богданова редакторка стрічки
польський кордон

На польському кордоні чутно постріли. За даними Міністерства оборони Польщі – це провокації білоруських силовиків. У відомстві припустили, що ті, ймовірно, стріляють холостими патронами.

– Більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, напевно, із холостих патронів — це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Ситуація на кордоні залишається напруженою. З самого ранку на прикордонному пункті Кузниця збираються нелегали.

Польські прикордонники повідомляють, що іноземців супроводжують білоруські силовики, вони намагаються протиснути кордон. З кожним разом привозять нові групи людей.

Велика група мігрантів вийшла зі стихійного табору та повалила частину огорожі на кордоні з Польщею.

Білоруський журналіст Франак Вячорка заявив, що силовики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка привезли водомет, а в повітрі кружляє гелікоптер.

– Ситуація напружена. Тим часом Лукашенко виступає на державному телебаченні, намагаючись виправдатися, – написав журналіст.

За даними польських прикордонників, у неділю, 14 листопада, було зафіксовано 118 спроб незаконного перетину кордону. 39 іноземців ухвалили рішення про виїзд з Польщі.

Раніше Прикордонна служба повідомляла про підготовку потужного штурму кордону з боку Білорусі. Поляки дізналися, що співробітники білоруських спецслужб роздають нелегалам відповідні інструкції, обладнання та газ.

Також було зафіксовано кілька вантажних авто. Вони доставляли до польського кордону щебінь та каміння із будівельних підприємств Білорусі.

Тим часом Європейський Союз готується посилити санкції проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада. Тоді натовп мігрантів зі сторони Білорусі підійшов до польського кордону.

Нелегали намагалися прорватися через кордон. Надвечір вони розгорнули табір неподалік кордону.

У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні влада привела до бойової готовності Сили територіальної оборони. На місці конфлікту розмістили 12 тис. військових.

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