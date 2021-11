Ситуація напружена: на польському кордоні лунають постріли

На польському кордоні чутно постріли. За даними Міністерства оборони Польщі – це провокації білоруських силовиків. У відомстві припустили, що ті, ймовірно, стріляють холостими патронами.

Ситуація на кордоні залишається напруженою. З самого ранку на прикордонному пункті Кузниця збираються нелегали.

Польські прикордонники повідомляють, що іноземців супроводжують білоруські силовики, вони намагаються протиснути кордон. З кожним разом привозять нові групи людей.

Велика група мігрантів вийшла зі стихійного табору та повалила частину огорожі на кордоні з Польщею.

Білоруський журналіст Франак Вячорка заявив, що силовики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка привезли водомет, а в повітрі кружляє гелікоптер.

Reportedly, migrants with the help of Lukashenka’s security forces are trying to break through the border. ???????? security forces brought a water cannon, & a helicopter is circling in the air. The situation is tense. Meanwhile, Lukashenka speaks at State TV trying to justify himself. pic.twitter.com/mzeHjDmR0r

