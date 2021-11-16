Мігранти повинні повернутися додому: Боррель про міграційну кризу

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що мігранти, які перебувають на білорусько-польському кордоні, повинні повернутися додому.

Про це він повідомив під час виступу на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС.

Боррель наголосив, що шлях до ЄС не пролягає через Білорусь і Європа не може бути “необмежено відкритою” для усіх. Щоб потрапити до Євросоюзу, необхідно виконати візові вимоги або процедури щодо надання притулку.

Голова Європейської дипломатії зауважив, що мігрантам, які потрапили у “пастку цієї прикрої системи”, необхідно надати певну допомогу.

– Наші делегації в усьому світі, особливо у найбільш уразливих країнах, поширюють цю інформацію, щоб запобігти обману людей та перетворенню їх на своєрідний інструмент, на зброю для досягнення політичних цілей.

Жозеп Боррель заявив, що відповідальність за міграційну кризу має понести Білорусь. А мігранти, які не можуть вважатися біженцями, повинні повернутися до своїх рідних країн.

– Ті, хто вже потрапив туди, мають отримати гуманітарну допомогу. Ті, хто не можуть вважатися біженцями, повинні бути повернені до країн походження.

Ситуація на білорусько-польському кордоні залишається напруженою. 15 листопада на кордоні лунали постріли.

За даними Міністерства оборони Польщі, це провокації з боку білоруських силовиків. Вони щоразу привозять нові групи мігрантів. Велика група нелегалів повалила частину огорожі на польському кордоні.

Співробітники білоруських спецслужб навіть привезли до кордону водомет.