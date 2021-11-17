Мігранти у супроводі білоруських силовиків залишають табір на кордоні з Польщею

Сотні мігрантів біля КПП Брузги – Кузьниця на польсько-білоруському кордоні залишають табір та рухаються невідомо куди у супроводі білоруських силовиків. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі.

— Ми спостерігаємо, як іноземці, які перебували на білоруському боці біля прикордонного КПП Брузги, збирають речі та залишають табір. Під наглядом білоруських служб вони переїжджають у невідомому напрямку, – йдеться у повідомленні.

Obserwujemy, że cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej, w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi, spakowali się i opuszczają obozowisko. Przemieszczają się pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce. #zgranicy pic.twitter.com/SwvKtJRA5s — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Заступник голови МВС Польщі Мацей Васік розповів, що він отримав інформацію про те, що мігрантів перевозять за вказівкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Для цього на кордон відправили автобуси.

За словами речниці прикордонної служби Анни Міхальської, деякі нелегали забирають із собою колоди, якими намагалися ламати паркан з колючого дроту.

У ніч на 16 листопада велика група мігрантів здійснила спробу прориву польського кордону з боку Білорусі, але польські військові відбили цю атаку.

Вранці того ж дня агресивно налаштовані нелегали кидали у бік правоохоронців каміння та намагалися зламати огорожу. У відповідь польські правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомет.

Міністерство оборони Польщі пізніше повідомило, що білоруські силовики надали нелегалам світло-шумові гранати, які вони почали кидати в польських прикордонників.

Фото: Straż Graniczna

Джерело: Straż Graniczna, PAP