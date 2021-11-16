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Мігранти продовжують штурмувати кордон Польщі: кидають каміння та ламають паркан

Марія Степанюк редактор стрічки
мігранти нелегали на польському кордоні

Група з кількох тисяч мігрантів у ніч з 15 на 16 листопада здійснила спробу прориву польського кордону з боку Білорусі, яку декласували польські військові.

Вранці, прорізавши дірку в білоруському паркані, група чоловіків кинулась із палицями в бік польської огорожі кордону, намагаючись її зламати. Мігранти почали кидати каміння та пляшки в польських військових. У відповідь польські правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Польські прикордонники впоралися з першою атакою нелегалів на прикордонні редути. Через сльозогінний газ агресивно налаштовані молодики були змушені відступити від колючого дроту, але продовжили кидати в поліцейських каміння, кийки та все, що було під рукою.

У відповідь на агресію мігрантів польська поліція використала водомет.

Пізніше деякі мігранти намагалися зламати, а деякі руками ламали колючий дріт.

Міністерство оборони Польщі пізніше повідомило, що білоруські силовики надали нелегалам світло-шумові гранати, якими вони почали кидати в польських прикордонників.

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Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу.

13 листопада влада німецького Мюнхена виступила з пропозицією прийняти мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні.

Через міграційну кризу на кордоні 15 листопада ЄС затвердив критерії нових санкцій проти осіб та організацій Білорусі, що пов’язані зі створенням колапсу на кордоні Білорусі та Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що наразі ще тривають обговорення щодо додаткових санкцій.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Getty Images

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