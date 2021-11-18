Міністерство внутрішніх справ Великої Британії оголосило про початок публічного розслідування смерті Дон Стерджесс, яка померла 2018 року внаслідок отруєння нервово-паралітичною речовиною Новачок.

— Ми розпочинаємо розслідування, щоб переконатися, що всі відповідні докази можуть бути розглянуті, з надією, що родина Дон Стерджесс отримає відповіді, яких вона потребує та заслуговує, – сказала очільниця МВС Британії Пріті Пател.

Стерджесс померла після того, як її партнер Чарлі Роулі подарував їй флакон із нервово-паралітичною речовиною Новачок, вважаючи, що це парфуми. Чоловік знайшов флакон у підробленому пакуванні для парфумів у парку та подарував їй.

За даними поліції, російські агенти ГРУ привезли Новачок саме у цьому флаконі, а після замаху на екс-агента Сергія Скрипаля викинули його.

Рятувальники знайшли Роулі та Стерджесс без свідомості в день інциденту та доставили до тієї ж лікарні Солсбері, де проходили лікування після отруєння Новачком колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

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Лондон стверджує, що за замахом на Скрипалів у березні 2018 року стоїть Росія. Британська прокуратура висунула звинувачення трьом росіянам у спробі вбити Скрипаля та його доньку. Стверджується, що троє чоловіків працювали на російську розвідку і вирушили до Великої Британії, щоб їх вбити. Кремль свою причетність заперечує.

Нервово-паралітична речовина Новачок була розроблена в Радянському Союзі під час холодної війни.

Справа Скрипалів

4 березня 2018 року в британському місті Солсбері знайшли Сергія і Юлію Скрипалів непритомними.

Після госпіталізації та проведення необхідних аналізів було встановлено, що батько з донькою постраждали від нервово-паралітичної отруйної речовини Новачок.

У 2018 році британські прокурори назвали Олександра Петрова і Руслана Боширова причетними до отруєння Скрипалів, а також вказали, що це офіцери розвідки.

У вересні 2021 року британська поліція вперше назвала ім’я третього підозрюваного. Його звуть Денис Сергєєв, але він користувався псевдонімом Сергій Федотов.