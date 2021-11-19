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Байден повернувся до виконання обов’язків президента після медичної процедури

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов’язків після того, як передав їх на деякий час віце-президентці Камалі Гарріс через медичне обстеження.

Як повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі, глава країни поговорив з віце-президенткою і керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11.35.

– Президент Байден перебував у гарному настрої і повернувся до повноважень, – написала Псакі у Twitter.

За словами Псакі, Байден поки що залишається в армійському госпіталі імені Волтера Ріда для відновлення після процедури колоноскопії.

У Білому домі зазначили, що віце-президентка США Камала Гарріс пробула на посаді президента країни 1 годину 25 хвилин. Таким чином вона була першою жінкою-президентом США.

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Раніше Байден передав повноваження Гарріс на той час, поки він перебував під анестезією на плановій процедурі колоноскопії в армійському госпіталі імені Волтера Ріда.

Псакі нагадала, що подібна передача обов’язків раніше відбувалася лише у 2002 та 2007 роках – за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження глави держави було покладено на віце-президента Діка Чейні.

 

Джерело: Інтерфакс-Україна

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