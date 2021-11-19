Байден повернувся до виконання обов’язків президента після медичної процедури

Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов’язків після того, як передав їх на деякий час віце-президентці Камалі Гарріс через медичне обстеження.

Як повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі, глава країни поговорив з віце-президенткою і керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11.35.

– Президент Байден перебував у гарному настрої і повернувся до повноважень, – написала Псакі у Twitter.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

За словами Псакі, Байден поки що залишається в армійському госпіталі імені Волтера Ріда для відновлення після процедури колоноскопії.

У Білому домі зазначили, що віце-президентка США Камала Гарріс пробула на посаді президента країни 1 годину 25 хвилин. Таким чином вона була першою жінкою-президентом США.

Раніше Байден передав повноваження Гарріс на той час, поки він перебував під анестезією на плановій процедурі колоноскопії в армійському госпіталі імені Волтера Ріда.

Псакі нагадала, що подібна передача обов’язків раніше відбувалася лише у 2002 та 2007 роках – за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження глави держави було покладено на віце-президента Діка Чейні.