Байден повернувся до виконання обов’язків президента після медичної процедури

Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов’язків після того, як передав їх на деякий час віце-президентці Камалі Гарріс через медичне обстеження.

Як повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі, глава країни поговорив з віце-президенткою і керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11.35.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.

