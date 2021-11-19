Глава Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні, 19 листопада, передасть свої повноваження віце-президентці Камалі Гарріс на час, доки він перебуватиме під анестезією на медичному огляді в армійському шпиталі імені Волтера Ріда.

Президенту призначено планову колоноскопію.

– Віце-президент працюватиме у власному офісі у цей період, – повідомила журналістам прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

Раніше цього року екс-прес-секретарка колишнього президента Дональда Трампа Стефані Грішем натякала, що попередник Байдена пройшов колоноскопію під час таємного візиту до шпиталю Волтера Ріда в 2019 році, але промовчав, щоб уникнути передачі президентських повноважень тодішньому віце-президенту Майку Пенсу.

Псакі нагадала, що таке передання обов’язків раніше відбувалося лише у 2002-му та 2007 роках за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження глави держави було покладено на віце-президента Діка Чейні.

– Аналогічна ситуація була, коли Джордж Буш-молодший проходив через таку саму процедуру у 2002-му та 2007 роках, – заявила прес-секретар Білого дому.

Тимчасове передання повноважень президента передбачено 25-ю поправкою до конституції США.

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18 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю каналу ICTV, що те, чи відбудеться зустріч на рівні глав держав у форматі нормандської четвірки, залежить від РФ.

Також Зеленський повідомив, що під час зустрічі із президентом США Джо Байденом проходили обговорення можливості участі Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту на Донбасі.