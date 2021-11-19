Тактика штурму кордону мігрантами з Білорусі змінилася – глава Міноборони Польщі

Нелегальні мігранти з Білорусі у спробах проникнути на територію Польщі змінили тактику та діють іншими методами.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, коментуючи поточну ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

– Ця ніч нічим не відрізнялася від попередніх. Були спроби перетнути кордон, але застосовувалися інші методи, – сказав він.

За його словами, якщо раніше мігранти намагалися великими групами штурмувати кордон у районі пункту пропуску Кузниця, то тепер намагаються дрібними групками проникнути до Польщі у різних місцях, водночас запевнив, що це їм не вдасться, бо кордон надійно захищений.

Блащак сказав, що рішучі дії польської влади ускладнили становище режиму Олександра Лукашенка, і у нього виникла проблема, що робити далі з мігрантами.

– Наслідки такі, що режим думає, як далі діяти. Лукашенко привіз людей із Близького Сходу, і тепер має проблему, що з ними робити. Він їх обдурив перспективою переїзду до Західної Європи, – додав польський міністр.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі змусила Україну взятися за свою безпеку. Підрахували – щоб відгородитися від Білорусі, потрібно 17 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у зв’язку з активністю путінських військ і навалою незаконних мігрантів на польсько-білоруському кордоні Україна не виключає, що попросить фінансової допомоги у Євросоюзу.

Джерело: Polsat News