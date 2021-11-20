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Вибух на військовій базі у Канаді: серед постраждалих – цивільні

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Канадська армія

Кількість постраждалих внаслідок вибуху на канадській військовій базі Комокс, розташованій на острові Ванкувер у провінції Британська Колумбія, досягла 22 людей.

Поранення під час детонації, що сталася у казармі, де на той момент проходив ремонт, отримали 16 військовослужбовців та шестеро мирних жителів.

Зі свого боку полковник Брін Еліот повідомив, що майже всіх постраждалих ще в п’ятницю, 19 листопада, було виписано з медичних закладів. У шпиталі залишається лише один військовослужбовець.

За словами Еліота, на момент вибуху в казармі проживало 59 людей, хоча не всі були вдома. При цьому на час ремонту будівля не повинна була використовуватись як житло.

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Він також додав, що пошуково-рятувальній групі з міста Ескімальта вдалося оперативно всіх знайти завдяки використанню сучасних інфрачервоних та акустичних технологій.

Інцидент розслідується федеральними та регіональними чиновниками, а також самими військовими.

Нагадаємо, вибух на базі пролунав у п’ятницю вранці, близько 9 години за тихоокеанським часом. За попередньою інформацією, причиною події стала детонація побутового газу, внаслідок чого сталося обвалення частини будівлі.

На місце події було відправлено кілька машин швидкої допомоги, зокрема санітарну авіацію з бригадою інтенсивної терапії.

За початковими даними, потерпіли 10 військовослужбовців, проте пізніше рятувальники виявили й інших постраждалих.

Джерело: CTVNews.ca

Фото: Depositphotos

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