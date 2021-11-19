10 постраждалих: на військовій базі у Канаді стався вибух

На острові Ванкувер канадської провінції Британська Колумбія стався вибух на військовій базі. Внаслідок інциденту у місті Комокс дістали травми 10 людей, одна особа сильно постраждала і її доправили до лікарні на вертольоті.

Вибух на Ванкувері стався близько 9.00 за місцевим часом у будівлі військової казарми, яка не використовується. Причину вибуху військові поки не повідомляють.

Відомо, що в будівлі, в якій стався вибух, проводили ремонтні роботи. Вона сильно пошкодилася.

– Сьогодні близько 9.00 в одному з наших житлових будинків, які зараз ремонтуються, стався вибух. Зараз ми зосереджуємось на наданні допомоги пораненим, – розповів підполковник Майк Джульєт.

Шістьом постраждалим надали допомогу у медичній частині військової бази, а ще трьох відвезли до лікарні карети швидкої.

Внаслідок вибуху на військовій базі ні літаки, ні аеродромні споруди не зазнали ушкоджень.

Нещодавно потужний вибух стався у столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні. На перехресті неподалік від супермаркету бензовоз зіткнувся з іншим транспортним засобом.

Внаслідок вибуху щонайменше 84 особи загинули, близько 100 людей з травмами доправили до місцевих лікарень.

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