Авіакатастрофа літака МАУ: в Ірані розпочалися слухання у справі

Іранський військовий суд у неділю, 21 листопада, розпочав слухання у справі щодо збиття 8 січня 2020 року військовими українського пасажирського літака компанії МАУ Boeing 737, внаслідок чого загинули 176 людей.

На лаві підсудних – 10 військовослужбовців різних рангів, підозрюваних у цьому злочині.

Були на засіданні й родичі загиблих з адвокатами, які представили 103 скарги позивачів щодо катастрофи МАУ.

Суд заслухав їхні заяви. Дату наступного засідання оголосять після подальшого розслідування.

У квітні 2021 року оголошено обвинувачення 10 військовим, яких підозрюють у збитті українського літака. Це сталося через місяць після того, як міжнародна спільнота жорстко розкритикувала Іран за оприлюднений звіт, в якому причиною катастрофи названо людську помилку без зазначення конкретних винуватців.

У МЗС України висловили Ірану подяку за запрошення нашого посла взяти участь у цьому засіданні, але вважають її недоцільною, оскільки Тегеран так і не надав усіх документів.

– Водночас станом на сьогодні запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не виконано в повному обсязі, запитувані документи та інформація не надані іранською стороною, – наголошують у відомстві.

Авіакатастрофа літака МАУ Boeing 737 в Ірані сталася вранці 8 січня 2020 року одразу після вильоту. Рейс прямував з Тегерану до Києва. Всі, хто був на борту, – 167 пасажирів та 9 членів екіпажу – загинули. Серед них було 11 громадян України.

Через кілька днів влада Ірану визнала, що літак випадково збили військовослужбовці.

На початку червня 2021 року Іран офіційно заявив, що готовий виплатити компенсації родинам загиблих у катастрофі українців. Але це можливо лише після судового розгляду справи.

У червні канадська експертиза встановила, що не знайшла підтверджень того, що Іран навмисно збив Boeing, а до цього призвела недбалість та недооцінення ризиків.