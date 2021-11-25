Ми не хочемо повертатися: мігранти влаштували мітинг на кордоні Білорусі з Польщею

На білорусько-польському кордоні, у транспортно-логістичному центрі, біженці влаштували стихійний мітинг.

Вони підготували плакати з вимогами пропустити їх до Європи та не повертати до Курдистану.

– Ми не хочемо повертатися в Курдистан. Нас там уб’ють. Ми не терористи, ми хочемо жити в Європі, – написали люди.

Про кількість учасників акції не повідомляють, але серед мітингарів присутні жінки та діти.

– Скільки ми будемо мучитися, спати в лісі, вмирати? Ми не хочемо залишатися у Польщі. Ми йдемо до Німеччини. Чому нас не пропускають? – вигукують біженці на мітингу, звертаючись до політиків ФРН.

Наразі близько двох тисяч мігрантів з Іраку та інших країн перебувають на білорусько-польському кордоні в очікуванні дозволу влади Польщі та ФРН переїхати до країн ЄС.

Польща, Литва та Латвія також фіксують збільшення потоку нелегалів, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь.

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На кордоні України з Білоруссю руху мігрантів не виявлено, проте днями у Чернігівській області з ’явилися так звані туристи із країн Близького Сходу, що свідчить про спробу перевірити рівень захищеності кордонів.

Тому Нацполіція звернулася до місцевих мешканців з проханням зберігати пильність та повідомляти правоохоронців про будь-яких підозрілих незнайомців.

Джерело: БЕЛТА