Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали фейк про плани Росії напасти на Україну, але попередив, що не залишиться осторонь у разі війни.

Про це Лукашенко заявив сьогодні, 29 листопада, на нараді у центрі стратегічного управління Міністерства оборони з питань військової безпеки.

– Вкотре наші “партнери”, як їх у Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються “поставити струнко” Росію. Тому й вигадали тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Ну, якщо збирається – покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу, – заявив він.

Водночас він заявив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо Захід розв’яже війну на кордоні з Росією.

За словами Лукашенка, Захід нібито почав активність довкола Російської Федерації під прикриттям того, що вона збирається напасти на Україну.

Самопроголошений президент також заявив, що Україна та західні країни у зв’язку з цим “почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон” і “виводять туди військовий контингент… близько 8 тис. на цьому етапі”.

Лукашенко підкреслив, що Білорусь має всі можливості реагувати на будь-які “рухи зі зброєю на кордонах”.

Станом на 21 листопада Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю американському виданню Military Times.

Джерело: Белта