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Лукашенко назвав фейком плани РФ напасти на Україну

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали фейк про плани Росії напасти на Україну, але попередив, що не залишиться осторонь у разі війни.

Про це Лукашенко заявив сьогодні, 29 листопада, на нараді у центрі стратегічного управління Міністерства оборони з питань військової безпеки.

– Вкотре наші “партнери”, як їх у Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються “поставити струнко” Росію. Тому й вигадали тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Ну, якщо збирається – покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу, – заявив він.

Водночас він заявив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо Захід розв’яже війну на кордоні з Росією.

За словами Лукашенка, Захід нібито почав активність довкола Російської Федерації під прикриттям того, що вона збирається напасти на Україну.

Самопроголошений президент також заявив, що Україна та західні країни у зв’язку з цим “почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон” і “виводять туди військовий контингент… близько 8 тис. на цьому етапі”.

Лукашенко підкреслив, що Білорусь має всі можливості реагувати на будь-які “рухи зі зброєю на кордонах”.

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Станом на 21 листопада Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю американському виданню Military Times.

Джерело: Белта

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