Шотландія хоче провести референдум про незалежність у 2023 році

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що у 2022 році знову ініціює референдум за вихід Шотландії зі складу Великої Британії. Сам референдум планують провести у 2023 році.

Вона заявила, що кампанія за незалежність Шотландії, що була зупинена пандемією, “серйозно відновиться” навесні 2022 року, за сприятливих умов.

— Протягом наступного року я ініціюю процес, необхідний для проведення референдуму до кінця 2023 року. І що не менш важливо, наша партія заново представить позитивні аргументи щодо незалежності, — сказала Стерджен під час конференції своєї Шотландської національної партії.

На референдумі 2014 року шотландські виборці вирішили залишитися у складі Сполученого Королівства. Тоді 55% шотландців проголосували проти виходу зі складу Великої Британії.

Однак вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу радикально змінив політичний та економічний ландшафт.

На референдумі 2016 року 52% виборців Великої Британії підтримали вихід з ЄС, але 62% шотландців проголосували за те, щоб залишитися у його складі. Стерджен стверджує, що Шотландію витягнули з блоку 27 країн проти її волі.

Для того, щоб провести референдум, його має погодити прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, але він неодноразово заявляв, що цього не зробить. Це може спричинити судові позови до британського уряду з боку шотландської влади.

Стерджен також каже, що той факт, що виборці в травні обрали більшість, яка підтримує незалежність, до шотландського парламенту, є безперечним аргументом для нового референдуму.

У Шотландії на парламентських виборах 2021 року перемогли партії, які виступають за її вихід зі складу Великої Британії – це Шотландська національна партія та Партія зелених. Вони отримали 72 мандати зі 129.