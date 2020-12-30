Голова Ради Європи Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 30 грудня підписали торговельну угоду між ЄС і Великою Британією.

Ця тимчасова угода набере чинності 1 січня 2021 року.

Документ ще повинен підписати британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, а потім – розгляд у Європарламенті та Раді Європи перед ратифікацією Євросоюзом.

– Це справедлива і збалансована угода, яка повністю захищає інтереси ЄС і забезпечує стабільність для громадян і компаній, – заявив Мішель.

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За його словами, що стосується міжнародних відносин – вони прагнутимуть до співпраці з конкретних питань, заснованих на спільних цінностях та інтересах.

24 грудня Велика Британія і Євросоюз досягли згоди щодо торговельної угоди після Brexit.

У грудні 2020 року закінчується так званий перехідний період, протягом якого сторони мали домовитися про подальші відносини у різних сферах після виходу з ЄС.

Джерело: European Council